L’offerta estiva di Lidl che nessuno si aspettava: il set da spiaggia ritorna, pronto a risolvere la tua estate!

Agosto è il mese delle vacanze per molti, e se sei uno di quelli che stanno cercando di godersi di più il mare e l’acqua, non c’è niente di meglio che scegliere il set di Lidl. Hai capito bene, la famosa catena tedesca ha rilanciato il suo set di paddle surf, che è stato un successo nelle stagioni passate e che siamo sicuri farà ancora il botto.

Chi ha provato il paddle surf sa che è un’attività che cattura fin dal primo momento. È divertente, adatta a quasi tutte le età e perfetta sia per il mare che per la laguna. Tuttavia, l’equipaggiamento può essere costoso e spesso ingombrante. Ecco perché Lidl ha scommesso su un set completo e professionale che non solo include la tavola, ma anche tutti gli accessori necessari, ad un prezzo che difficilmente troverai altrove. Ma attenzione: è disponibile solo online.

Stiamo parlando di una tavola gonfiabile di paddle surf della marca F2 con un design spettacolare, pensata sia per i principianti che per i più esperti. E la cosa migliore è che è completa di tutto: remo trasformabile, sedile per kayak, pompa di gonfiaggio, zaino per il trasporto, borsa impermeabile, cinturino di sicurezza… Andiamo a vederla più da vicino.

Il set estivo che sta facendo impazzire Lidl

La prima cosa che colpisce è il design: una tavola larga (320 x 84 x 15 cm) con una finitura colorata e moderna che non passa inosservata. Ma oltre all’aspetto estetico, questa tavola si distingue per la sua stabilità. Grazie alla sua struttura a doppia camera e alle sue tre pinne, l’esperienza in acqua è molto più sicura, anche per i principianti. Questo sistema previene i ribaltamenti e migliora il controllo durante la pagaiata in linea retta, che può essere una sfida per i principianti.

Inoltre, è realizzata con un materiale di tipo Drop, che migliora notevolmente la rigidità senza aggiungere peso extra. La piattaforma è rivestita con una schiuma EVA antiscivolo e con taglio a diamante, che offre una presa sicura anche se saliamo bagnati o scalzi. Questo, unito alla sua grande galleggiabilità (può sostenere fino a 150 kg), la rende una tavola comoda sia per un adulto che per un bambino o addirittura un animale domestico.

Caratteristiche di questo set

A differenza di altre marche che vendono la tavola da un lato e il resto degli elementi separatamente, Lidl offre questo set di paddle surf come un kit completo con tutto il necessario per tuffarsi in acqua dal primo giorno. Il set include:

Pagaia universale regolabile (da 167 a 207 cm), trasformabile in pagaia doppia per kayak (fino a 229 cm).

(da 167 a 207 cm), trasformabile in pagaia doppia per kayak (fino a 229 cm). Sedile imbottito per kayak e poggiapiedi , nel caso in cui si desideri cambiare posizione e pagaiare seduti.

, nel caso in cui si desideri cambiare posizione e pagaiare seduti. Laccio di sicurezza di tre metri da fissare alla caviglia.

da fissare alla caviglia. Pompa di gonfiaggio a doppia azione , rapida e comoda.

, rapida e comoda. Pinna extraibile tipo US , facile da regolare.

, facile da regolare. Zaino per trasportare tutto senza complicazioni.

per trasportare tutto senza complicazioni. Borsa impermeabile da 10 litri per portare con sé le proprie cose mentre si pagai.

per portare con sé le proprie cose mentre si pagai. Kit di riparazione, nel caso in cui ci fossero imprevisti.

Tutto questo è presentato in un imballaggio compatto, che facilita la sua conservazione e trasporto. Con un peso totale della tavola e degli accessori di soli 10,4 kg, puoi portarlo in auto, in treno o addirittura sulle spalle senza problemi.

Ideale per le vacanze e le gite fuori porta

Il bello di questo kit è la libertà che ti offre. Non c’è bisogno di preoccuparsi di una barca o dell’affitto dell’attrezzatura. Puoi metterlo nel bagagliaio o portarlo in spalla, gonfiarlo in meno di 10 minuti e goderti la costa, pagaiare in una laguna tranquilla o ammirare il tramonto sull’acqua. E se ti stanchi, puoi trasformarlo in un kayak, sederti comodamente e continuare a remare.

Inoltre, il suo design include dettagli molto pratici, come una cinghia centrale per portarla gonfia sulla spalla, un anello di traino per legarla a una boa o al molo, una rete elastica nella parte anteriore per mettere un asciugamano o una bottiglia d’acqua, e valvole di sicurezza per facilitare il gonfiaggio e lo sgonfiaggio.

Infine, quello che sicuramente stai aspettando: il prezzo. Il costo di questa tavola gonfiabile da paddle surf F2 è normalmente di 349,99 euro, ma Lidl l’ha lanciata con uno sconto del 25%, portandola a soli 259,99 euro. Considerando tutto ciò che include il pacchetto e la qualità dei materiali, stiamo parlando di una delle migliori offerte dell’estate, ma disponibile solo nel negozio online di Lidl, quindi se la vuoi, non perdere tempo.