L’offerta di Lidl che fa impazzire tutti: con 3 euro potrai goderti uno dei suoi prodotti gourmet più desiderati

Lidl conquista i clienti con il suo prodotto gourmet da 3 euro

Lidl è una catena di supermercati che ha saputo guadagnarsi la fiducia di milioni di clienti, offrendo prodotti di qualità a prezzi altamente competitivi. Tra la sua vasta gamma di prodotti, ce ne sono alcuni che si distinguono per il loro eccellente rapporto qualità-prezzo, diventando veri e propri oggetti del desiderio per i consumatori più esigenti. Una di queste è l'offerta di Lidl che sta facendo impazzire tutti: per soli 3 euro potrai gustare uno dei loro prodotti gourmet più ambiti.

Stiamo parlando del vino bianco DO Rueda La bien pintá, un vino giovane, fresco e fruttato che ora puoi ottenere per soli 3 euro la bottiglia. Si tratta di un'offerta irresistibile, considerando che questo vino normalmente costa 22.14 euro per un pacco da 6 bottiglie, il che significa un risparmio del 16% dato che ora è scontato. Inoltre, questo vino ha ricevuto ottime valutazioni sia dagli esperti che dai clienti, che gli hanno assegnato 4,5 stelle su 5 sul sito di Lidl. Vuoi saperne di più su questo vino e perché è così speciale? Te lo raccontiamo subito.

Il vino bianco DO Rueda La bien pintá: un vero affare per gli amanti del vino

La bien pintá è un vino bianco DO Rueda prodotto dalle Bodegas Mocén, con uva verdejo. Questa varietà di uva è la più tipica e rappresentativa di questa denominazione di origine, situata nella comunità di Castiglia e León. L'uva verdejo è caratterizzata dal suo sapore fruttato, dalla sua acidità equilibrata e dal suo aroma intenso e fresco.

Questo vino viene prodotto attraverso una selezione accurata delle migliori uve, che vengono raccolte di notte per preservare la loro freschezza e prevenire l'ossidazione. Successivamente, vengono sottoposte a una macerazione a freddo e a una fermentazione controllata, per ottenere un vino di grande qualità e personalità.

Le caratteristiche sensoriali del vino DO Rueda La bien pintá

La bien pintá ha un colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, un aroma fruttato con note di mela verde, pesca e agrumi, e un sapore piacevole, fresco e bilanciato in bocca. Ha una gradazione alcolica del 12,5% vol. e si consiglia di servirlo ad una temperatura di 7°C.

Come abbinare questo vino

La bien pintá è un vino bianco che si abbina molto bene con diversi tipi di alimenti, grazie alla sua freschezza e morbidezza. È perfetto per accompagnare aperitivi, come formaggi, salumi, paté o olive. Si abbina anche molto bene con pesci come il baccalà, il salmone o il tonno. Inoltre, è un ottimo alleato per i frutti di mare, come le vongole, i cozze o le gambe. Infine, puoi anche gustare questo vino con insalate, verdure, riso o pasta, purché non siano troppo conditi o piccanti. La bien pintá è un vino versatile e facile da bere, che delizierà qualsiasi palato.

Bodegas Mocén, una cantina ricca di storia e tradizione

Bodegas Mocén è nata nel 1988 dall'associazione di vari famosi ristoratori spagnoli con l'obiettivo di produrre i propri vini in una delle zone più promettenti e di qualità. Queste cantine si trovano nella città di Rueda, in un edificio storico risalente al XV secolo che era di proprietà dello scrittore José Zorrilla.

Queste cantine sono un vero e proprio museo con migliaia di metri di gallerie secolari restaurate dove i vini possono riposare nelle migliori condizioni. Bodegas Mocén punta sull'innovazione e sulla sostenibilità, senza rinunciare alla tradizione e al rispetto per l'ambiente.

Bodegas Mocén produce vari tipi di vini, sia bianchi, rossi che rosati, sotto le denominazioni di origine Rueda, Ribera del Duero e Toro. Tra questi, spicca La bien pintá, che ora in offerta a Lidl, è il suo vino bianco più emblematico ed è anche un vino premiato. Fu nel 2016 quando vinse il Premio Nazionale Baco d'Argento.

In sintesi, il vino bianco DO Rueda La bien pintá è il miglior vino che puoi acquistare a Lidl e ora a un prezzo di soli 18,38 euro per un pacco da 6 bottiglie. Un vino che è prodotto con uve della varietà verdejo, una delle più apprezzate in Spagna. Ha un colore giallo pallido con riflessi verdognoli, un aroma intenso e floreale, e un sapore fresco e bilanciato. È l'ideale per accompagnare piatti a base di pesce, frutti di mare, insalate, riso o formaggi. Ha una gradazione alcolica del 12,5% e si consiglia di servirlo tra i 6 e gli 8 gradi di temperatura.

È un vino che non ti lascerà indifferente e che ti sorprenderà per la sua qualità e il suo prezzo. Non perdere questa opportunità e approfitta dell'offerta di Lidl per ottenere questo vino bianco DO Rueda La bien pintá per soli 3 euro la bottiglia. Solo così potrai uno dei prodotti gourmet più desiderati e apprezzati sul mercato. Si tratta di un'offerta limitata, quindi affrettati a prendere il tuo pacco da 6 bottiglie per soli 18.38 euro prima che finiscano.