L’OCU confronta le sardine in scatola di Alcampo, Lidl e Mercadona: il loro verdetto non lascia spazio a dubbi

Le sardine in scatola sono un prodotto molto amato, ma sai quale è la migliore scelta? L’OCU ha recentemente condotto un’analisi approfondita tra i prodotti di Alcampo, Lidl e Mercadona, e il verdetto è stato decisivo. Se vuoi sapere quale supermercato offre la migliore qualità al miglior prezzo, non puoi perderti questo esame.

Gli esiti dell’analisi OCU sulle sardine in scatola

Le sardine in scatola sono tra i cibi in conserva più popolari insieme a molluschi e tonno. Puoi trovare sardine in salse diverse, come escabeche, pomodoro, olio di girasole e olio d’oliva.

L’Organizzazione dei Consumatori e Utenti ha realizzato un confronto tra le sardine in olio d’oliva. A questo scopo, hanno scelto 19 lattine delle marche più vendute, sia di marchi di primo piano che di marchi bianchi. Nell’indagine, hanno verificato se l’olio è 100% d’oliva e se la quantità di sardine nella lattina rispetta la normativa richiesta. Inoltre, gli esperti hanno valutato le caratteristiche di questi prodotti in termini di odore, sapore, consistenza, aspetto e così via.

Le conclusioni sono inequivocabili e tenendo conto dei risultati sulla qualità globale, degustazione e prezzo, le tre migliori lattine di sardine in olio d’oliva sono prodotti di marca bianca e costano meno di 9 euro al chilo.

Le migliori sardine in scatola secondo l’OCU

Al primo posto ci sono le sardine in olio d’oliva di Auchan, marchio proprietario di Alcampo. Questo prodotto ha ottenuto un punteggio globale di 67 su 100 e il suo prezzo è di 1 € per una lattina da 120 grammi.

L’OCU ha lodato l’equilibrio tra pesce e olio e il contenuto moderato di sale. Queste sardine ottengono buone valutazioni nella maggior parte dei criteri esaminati, anche se hanno anche sottolineato che “alcuni pezzi presentano strappi”.

Al secondo posto, con 65 punti su 100, ci sono le sardine in scatola di Hacendado (Mercadona). Questo prodotto ha una buona qualità in generale, ma l’organizzazione suggerisce di “ridurre il contenuto di sale e fornire un’etichetta più completa”. Il prezzo di questo prodotto è di 1,90 € per un pacchetto di 2 lattine da 117 grammi.

Le sardine in scatola di Nixe (Lidl) si classificano al terzo posto con 64 punti su 100. L’organizzazione sottolinea l’ottimo rapporto qualità/prezzo, anche se credono che dovrebbero ridurre la quantità di sale secondo i loro criteri. Il prezzo del pacchetto di 2 lattine da 125 grammi è di 1,89 €. Quindi, quali preferisci?

