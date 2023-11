Lo zaino Nike in vendita da Lidl vi farà impazzire

Se siete curiosi di conoscere alcuni dei prodotti di Lidl che stanno spopolando, dobbiamo dire che, a parte la la grande offerta di alimentari di qualità, è la sezione non food di Lidl ad essere sulla bocca di tutti grazie ad un articolo che sta già andando a ruba. Scoprite ora lo zaino Nike in vendita da Lidl che tutti vogliono. Non lasciatevelo sfuggire!

Lo zaino Nike sta andando a ruba da Lidl

Oltre a proporre prodotti sempre di altissima qualità, Lidl collabora anche con alcuni dei migliori marchi e, in questo caso, con uno dei più apprezzati nel mondo della moda sportiva. Si tratta di Nike, che ha deciso di mettere in vendita alcuni dei suoi prodotti nella sezione non food di Lidl. Ecco lo zaino Nike che sta facendo impazzire tutti i clienti.

Si tratta dello zaino Nike Academy Team, uno dei più venduti durante la stagione del back to school, che ora è in vendita da Lidl e, ancora una volta, è diventato un top seller. Questo zaino è disponibile in rosso o blu con dettagli neri ed è perfetto per gli studenti, ma anche da portare in palestra o per essere usato nel tempo libero. Si tratta di un accessorio comodo e funzionale che offre tutta la qualità di Nike.

Lo zaino perfetto in tutte le occasioni

Lo zaino Nike in vendita da Lidl è perfetto perché è spazioso, ha cinghie regolabili con design curvo perfetto per le spalle, così come unì ampio scomparto principale con doppia zip, per riporre in modo sicuro eventuali effetti personali. Se utilizzato per lo sporto, lo scomparto anteriore può essere utile per riporre palline e palloni, mentre lo scomparto con cerniera permette di separare i capi asciutti da quelli sporchi o bagnati. Sui lati della sacca sono presenti anche tasche laterali in mesh.

Lo zaino Nike in vendita da Lidl è perfetto per tutte le occasioni e sta andando a ruba, grazie al prezzo di vendita di soli 13,99 euro. Cosa aspettate? Non lasciatevelo sfuggire!

