Lo yen prende fiato, ma il consenso punta a 130-135 yen contro dollaro

Il lo yen ha continuato ad allungare i suoi minimi in quasi 20 anni rispetto al dollaro, in mezzo a tremende pressioni al ribasso sulla valuta giapponese, vessata dalla politica monetaria estremamente accomodante della Bank of Japan (BoJ) e dall’enorme divergenza con la Federal Reserve statunitense (Fed). Questo mercoledì ha superato i 129,00 yen contro il dollaro al livello più basso dal 25 aprile 2002, a 129,40 yen, da dove ha recuperato a quasi 128,00 yen.

Le mosse sono arrivate dopo che la BoJ ha annunciato mercoledì che avrebbe offerto acquistare un importo illimitato di titoli di stato giapponesi a 10 anni allo 0,25%.

Nonostante il fatto che martedì abbia chiuso sotto 129,00 yen, ha incatenato 13 giorni consecutivi di ribassi per lo yen, la serie di perdite più lunga dall’inizio dei dati sui prezzi “Bloomberg” nel 1971, esperti di MUFG. “I trader Forex stanno lottando per tenere il passo con l’azione dei prezzi dello yen”, afferma Jeffrey Halley, analista di Oanda. “Il L’aumento dei tassi di interesse globali è una spinta inarrestabile per i long su dollaro/yenvisto che la banca I prezzi delle materie prime sono un altro fattore”, commenta l’esperto.

sebbene il L’obiettivo di inflazione della Banca del Giappone è in primo piano, Un’altra logica per la stabilità dei tassi è la sostenibilità del debito pubblico. In generale, vede il consenso delle grandi banche valutarie il dollaro/yen a 130-135 yen a breve terminedice Halley.

“Improbabile l’intervento delle autorità”, ritiene l’esperto e in questo momento gli Usa potrebbero preferire la forza del dollaro per combattere l’inflazione nel suo Paese. Nel complesso, il dollaro/yen ha subito un piccolo rimbalzo dopo aver appreso che il Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen terrà un incontro bilaterale con il ministro dell’Economia giapponese, Shunichi Suzuki, a margine della riunione dei ministri delle finanze del G-20 nelle prossime 24 ore.

Tuttavia, gli analisti sottolineano che la politica della Bank of Japan è molto più rilevante per il cross valutario. “La relativa politica monetaria globale continua ad avere un impatto materiale su tutti i mercati. L’inarrestabile rally dollaro/yen è il personificazione della politica monetaria accomodante del Giappone rispetto al resto del mondo“, sottolinea l’esperto di Oanda.

“La misura in cui dollaro/yen continua a scendere dai massimi di 20 anni dipende da a dura svolta della Banca del Giappone nella riunione del 28 aprile”commenti Halley. Tuttavia, i recenti commenti della banca centrale non suggeriscono che un cambiamento arriverà nella riunione della prossima settimana.