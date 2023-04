Lo strumento che non può mancare in casa: il multimetro di Lidl a un prezzo conveniente.

Lo strumento che non può mancare in casa: il multimetro di Lidl...

Le attrezzature sono molto importanti in casa perché ti aiutano a svolgere diverse attività o riparazioni che sono molto importanti, per qualsiasi motivo in ogni caso, per cui ci sono alcune in particolare che è sempre utile avere a casa perché in qualsiasi momento ne avrai bisogno. Oggi ti mostriamo un multimetro digitale di Lidl che è lo strumento perfetto da avere in casa poiché potrai ricorrervi in molte situazioni… e ad un prezzo super conveniente!.

Lidl include sempre nei suoi cataloghi diversi strumenti, un tipo di prodotto che ha sempre successo poiché è sempre consigliabile avere i più comuni a casa, ad esempio un trapano o un martello, fondamentali per molte attività che potresti voler svolgere.

Il multimetro digitale di Lidl che devi avere a casa

Si tratta del Multimetro digitale di gamma automatica, uno strumento che si utilizza per misurare la tensione, l’ampere e la resistenza, oltre a controllare il passaggio e i diodi, per cui ti sarà d’aiuto in diverse situazioni in cui potresti avere bisogno di avere questi dati. Attualmente ha un prezzo di soli 14,99€, un vero affare poiché le sue prestazioni sono molto superiori a quel prezzo che devi pagare.

Questo fantastico multimetro digitale di Lidl ha il piede pieghevole e si utilizza in modo molto semplice poiché ha una selezione automatica di gamma, oltre a molte altre caratteristiche che dettagliamo di seguito:

2 terminali di misura con cavo di misura di circa 80 cm di lunghezza ciascuno.

Indicazione di corrente alternata e corrente continua, nonché di volt, ohm e ampere.

Funzione di memoria.

Funzione di spegnimento automatico.

Verifica del passaggio con segnale acustico / verifica dei diodi.

Indicazione automatica della polarità, in caso di valore negativo.

Grande schermo LC che risulta di facile lettura.

Misure approssimative 8 x 16,6 x 3,15 cm.

Peso approssimativo 223 g.

Realizzato in plastica resistente e di qualità.

Il suo utilizzo è molto semplice, infatti è sufficiente posizionare i cavi nel conduttore attraverso il quale passa la corrente e misurerai il campo magnetico presente. Nel caso di questo multimetro digitale di Lidl, il risultato viene mostrato sullo schermo, mentre se non è digitale solitamente ha un’asta che si muove fino alla cifra corretta, come se fosse una bilancia.

