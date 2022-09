Lo storico inseguimento fuori casa di Aaron Judge si surriscalda, più Aces si avvicina sempre più al primo titolo WNBA

Buon mercoledì a tutti! Spero tu stia bene.

Il Gli assi di Las Vegas hanno rimesso in carreggiata il loro attacco da leader della lega, e ora lo sono una vittoria di distanza dal loro primo titolo WNBA dopo una vittoria per 85-71 sul Sun in gara 2 di martedì.

MVP della Lega A’ja Wilson (26 punti, 10 rimbalzi), Chelsea Grey (21 punti) e Kelsey Prugna (20 punti) ha aperto la strada.

(26 punti, 10 rimbalzi), (21 punti) e (20 punti) ha aperto la strada. È la seconda volta nella storia delle finali WNBA che tre giocatori della stessa squadra hanno segnato più di 20 punti nella stessa partita.

Courtney Williams ha segnato un record di 18 punti per la squadra per il Connecticut.

Nessuna squadra con uno svantaggio di 0-2 in serie è mai tornata a vincere una serie al meglio di 5 nella storia della WNBA (0-15). The Sun cercherà di cambiarlo mentre la serie si sposta nel Connecticut per i prossimi due concorsi. Il gioco 3 è domani.

… E ANCHE UN BUONGIORNO AD AARON JUDGE

Di fronte Aaron giudice era l’ultima situazione di perdita per il Red Sox martedì. Quando si sono presentati a lui, li ha fatti pagare. Quando lo evitarono, i suoi compagni di squadra glielo fecero pagare.

Giudice i fuoricampo battuti numero 56 e 57 della stagione ed è stata una parte fondamentale di un decimo inning di tre run come il Yankees battere i Red Sox, 7-6.

È del giudice 10a partita multi-home run in questa stagione . Solo Hank Greenberg (11 nel 1938) ha avuto di più in una stagione nella storia dell’American League. Entrambi i fuoricampo hanno pareggiato la partita.

. Solo (11 nel 1938) ha avuto di più in una stagione nella storia dell’American League. Entrambi i fuoricampo hanno pareggiato la partita. Il giudice ora è giusto cinque fuoricampo in meno rispetto al record dell’American League (61 di Ruggero Mari nel 1961).

(61 di nel 1961). Nel decimo inning, i Red Sox, apparentemente stanchi di rinunciare ai fuoricampo a Judge, lo hanno intenzionalmente calpestato. Due battitori dopo, Gleyber Torres è arrivato con un doppio di compensazione delle basi. È il La prima vittoria su strada degli Yankees inning extra in questa stagione (ora 1-5).

Robert Sarver ha bandito un anno, multato di 10 milioni di dollari per condotta inappropriata sul posto di lavoro 🏀

Soli Fenice e Mercurio fenice proprietario Roberto Sarver è stato sospeso dalla NBA per un anno e multato di $ 10 milioni seguente un’indagine indipendente nella sua condotta inappropriata sul posto di lavoro. Secondo la NBA, l’indagine includeva interviste con oltre 320 persone e l’esame di oltre 80.000 documenti, tra cui e-mail, messaggi di testo e video.

La conclusione: Sarver “impegnato in una condotta che violava chiaramente gli standard comuni sul posto di lavoro, come si evince dalle regole e dalle politiche di squadre e leghe”. Tra i ritrovamenti…

Sarver ha usato la parola N in più occasioni quando racconta i commenti fatti da altri, anche dopo che gli è stato detto di non farlo.

quando racconta i commenti fatti da altri, anche dopo che gli è stato detto di non farlo. Sarver fatto “molti commenti relativi al sesso”, compresi quelli riguardanti l’aspetto fisico delle lavoratrici e di altre donne. Lui creò un ambiente di lavoro iniquo nei confronti delle lavoratrici .

compresi quelli riguardanti l’aspetto fisico delle lavoratrici e di altre donne. Lui creò . Sarver “si è impegnato trattamento umiliante e duro dei dipendenti, anche urlando e imprecando contro di loro”.

dei dipendenti, anche urlando e imprecando contro di loro”. Diversi altri dipendenti di Suns si sono impegnati in comportamenti inappropriati sul posto di lavoro e “la funzione delle risorse umane di Suns lo era storicamente inefficace.”

Sarver, che deve completare un programma di formazione sui comportamenti nei luoghi di lavoro, ha rilasciato una dichiarazione che in parte affermava: “Anche se non sono d’accordo con alcuni dettagli del rapporto della NBA, vorrei scusarmi per le mie parole e azioni che hanno offeso i nostri dipendenti”.

Il ricavato della multa di 10 milioni di dollari di Sarver, il massimo consentito dalla NBA, andrà a organizzazioni che si occupano di questioni legate alla razza e al genere sia all’interno che all’esterno del posto di lavoro.

Classifiche NFL Power, più una cosa che abbiamo imparato su ogni squadra 🏈

La settimana di apertura della stagione NFL è arrivata e finita, ed è stata una delle migliori che abbiamo visto da molto tempo. C’erano sette partite decise da un punteggio (incluso un pareggio), la maggior parte per una settimana 1 nella storia del campionato. C’erano anche un sacco di guai, ma nel complesso è stato davvero eccitante e un ottimo modo per iniziare il nostro primo Power Rankings della stagione dall’esperto NFL Pete Priscochi ci ricorda di non reagire in modo eccessivo.

Tuttavia, ciò non gli ha impedito di spostare il Cowboy giù un enorme nove posti dal 15° al 24°.

Prisco: “Insieme a Dak Prescott ora giù per quelle che sembrano 6-8 settimane a causa di un infortunio al pollice, i Cowboys sono in grossi guai. Avevano un aspetto terribile in attacco con lui, quindi ora come saranno le cose Cooper Rush?”

La risposta a questa domanda è probabilmente “non molto buona”, e anche se Prescott non andrà in IR, la sua assenza giunge in un momento particolarmente inopportuno. Le prossime cinque partite dei Cowboys includono tre battaglie cruciali della NFC East, nonché incontri contro ciascuno dei partecipanti al Super Bowl dell’anno scorso, il Bengali (questo fine settimana) e il arieti (9 ottobre). Per quanto riguarda le squadre dall’altra parte dello spettro, ecco le prime cinque.

1. Fatture (prec: 1)

2. Capi (precedente: 3)

3. Bucaniere (prec: 7)

4. Aquile (precedente: 8)

5. Caricabatterie (precedente: 9)

Il corvinel frattempo, sono stati i più alti, passando dal 15° all’8° posto, e nel loro 24-9 battendo il getti, abbiamo imparato una grande cosa su Lamar Jacksonscrive il guru della NFL Jeff Kerr.

Kerr: “Lamar Jackson può passare — Jackson si è precipitato per sole 17 yard ei Ravens hanno avuto il minor numero di yard in una partita (63) da quando Jackson è diventato il quarterback titolare, ma ha comunque lanciato per tre touchdown e ha concluso con un punteggio di 98,3 passanti. … Senza JK Dobbins e i Jets che hanno portato via la capacità di Jackson di lottare per un grande guadagno, Jackson ha fatto affidamento sul suo braccio MVP per vincere la partita. Contrariamente alla credenza popolare, Jackson può lanciare il pallone. Questo attacco è fatto su misura per lui per lanciare molti touchdown”.

Per le classifiche complete di Pete, fai clic su quie per la colonna di Jeff su una cosa che abbiamo imparato su ogni team, fai clic su qui.

Giornata 2 di UEFA Champions League: il Bayern batte il Barcellona, ​​oltre a vedere in anteprima l’azione di oggi ⚽

La partita più esaltata dell’azione di Champions League di martedì si è rivelata un fallimento frustrante per uno dei migliori giocatori del mondo. Dietro gol di Luca Hernandez e Leroy Sane a soli quattro minuti di distanza all’inizio del secondo tempo, Bayern Monaco battere il Barcellona 2-0 come ex stella del Bayern Robert Lewandowski ha lottato contro il suo ex club.

È stata una grande delusione su un grande palcoscenico, scrive l’esperto di calcio Roger Gonzalez.

Gonzalez: “Til suo era uno di quei giochi da dimenticare. … Lewandowski ha segnato sette tiri nel gioco, il massimo che ha avuto in una partita con il Barca. Ma quattro di questi sono stati bloccati e solo due erano inquadrati. Forse quella che è stata la sua migliore occasione, arrivata nel primo tempo, l’ha visto alzare un’occasione d’oro sopra la traversa da dentro l’area. Poi ha anche avuto un colpo di testa sul palo negato da Manuel Neuer che sembrava un gol sicuro”.

Per quanto riguarda il resto dell’azione…

Liverpool colpo Aiace 2-1, una vittoria tanto necessaria per i Reds scrive il giornalista di calcio James Benge.

colpo 2-1, scrive il giornalista di calcio James Benge. CP sportivo colpo Tottenham 2-0.

colpo 2-0. Inter Milan colpo Vittoria Plzen 2-0.

colpo 2-0. Bayer Leverkusen colpo Atletico Madrid 2-0.

colpo 2-0. Club Brugge colpo Porto 4-0.

colpo 4-0. Eintracht Francoforte colpo Olimpico Marsiglia 1-0.

Ci sono altre nove partite oggi, incluso un altro fuoriclasse contro la sua ex squadra Erling Haaland del Manchester City contro il Borussia Dortmund. Puoi vedere il programma e le scelte degli esperti qui e, ovviamente, riproduci in streaming tutti i giochi su Paramount+.

Cosa stiamo guardando mercoledì 📺

⚽ UEFA Champions League12:30 e 14 su Paramount+

⚾ Birrai presso Cardinals19:45 su FS1