Lo stile da palestra di Skechers a 25 euro. Allenati comoda e con stile.

L’estate è un periodo fantastico per fare sport, poiché il bel tempo permette di godersi attività all’aria aperta, anche se è importante evitare le ore centrali della giornata per non soffrire di colpo di calore. Ecco quindi, affinché tu possa apparire fantastica, Skechers ha un’ottima proposta per l’abbigliamento da palestra in saldo a soli 25 euro.

L’abbigliamento da palestra in saldo di Skechers

Il capo in questione è il reggiseno Skechers GO WALK Wear™ Jacquard. Un reggiseno sportivo realizzato in una miscela di nylon e Spandex con tecnologia Skechers GO FLEX. È meraviglioso per fare esercizio poiché assorbe l’umidità, ha elasticità in quattro direzioni e offre un supporto medio. Le coppe sono rimovibili e ha una fodera in mesh traspirante, bordo elastico in jacquard con logo e schiena a incrocio.

Un top con cui ti sentirai molto a tuo agio durante l’attività sportiva, sia che tu vada in palestra che che pratichi sport all’aperto. Inoltre, è disponibile in una vasta gamma di taglie, dalla XS alla 3XL. Puoi abbinarlo ai pantaloncini da ciclista di Skechers, anch’essi in saldo.



Con vita alta e ampia, hanno un dettaglio di pizzo sul fondo. Sono particolarmente comodi perché il tessuto è leggero, ideale per questa stagione dell’anno, e offrono la massima libertà di movimento. Come il top, i pantaloni sono disponibili nel negozio online di Skechers.

Senza dubbio, è un capo che sicuramente indosserai molto in questa stagione. Oltre a fare sport, puoi usarlo per un look casual. Se vai in vacanza e cerchi un look comodo e fresco per fare turismo, puoi abbinare il top a un paio di shorts corti di cotone bianco e a delle scarpe da ginnastica.

Puoi anche scegliere un pareo gonna in una tonalità di blu, abbinata al top, e un paio di sandali piatti con fibbia. Poiché assorbe l’umidità, è ottimo per vestirsi fresca in estate e combattere il caldo. Inoltre, ha proprietà UPF 40.

Senza dubbio, è uno dei capi delle saldi estive di Skechers che vale davvero la pena. È disponibile nel negozio online al prezzo di 24,99 euro anziché 40 euro, dalla taglia XS alla 3XL. Le spese di spedizione sono di 6,95 euro. Il periodo di reso è di 45 giorni dalla data di ricezione.

