Lo specchio più ricercato di Leroy Merlin da non lasciarsi sfuggire

Tutti hanno uno o due specchio a casa. Forse non sono essenziali o indispensabili, ma la verità è che aggiungono molto stile ovunque li mettiamo e ci aiutano anche a vederci prima di uscire di casa (e a controllare che siamo ben vestiti o ben curati), senza contare che possiamo usarli per aggiungere un tocco di stile ai nostri capelli. profondità y luminosità a qualsiasi stanza. Quindi, se volete avere qualche specchio in più in casa vostra, non c’è niente di meglio che scegliere tra le ultime novità di un negozio che siete sicuri di conoscere. Scopri di seguitolo specchio più ricercato di Leroy Merlin che non potete lasciarvi sfuggire.

Leroy Merlin ha lo specchio più ricercato

Leroy Merlin è diventato uno dei negozi indispensabili quando vogliamo fare le riforme in casa, ma la verità è che hanno anche molti mobili e oggetti decorativi, tra i quali ora spicca lo specchio che vogliamo mostrarvi.

Questo è il modello di specchio rotondo incorniciato Rosace natural chiamato INSPIRE che misura 60 x 60 cm. (con 27,5 cm di diametro per la parte “vera” dello specchio) Uno specchio che può stare benissimo sia in salotto che in camera da letto, anche se è vero che molti dei clienti di Leroy Merlin che lo hanno già acquistato, si impegnano a di collocarlo nell’ingresso della casa, o anche in un corridoio occasionale. È realizzato in bambù per dare alla vostra casa uno stile esotico. Il lo spessore dello specchio è di circa 3 mm Così, una volta appeso, si vedrà che sporge appena. D’altra parte, ha un piccolo pellicola protettiva sul retro Ha anche il sigillo FSC, che certifica l’uso di materiali gestiti in modo sostenibile La cura e la manutenzione sono semplici. Si può pulire con un semplice panno e nel caso in cui lo si bagni un po’ per poterlo pulire all’interno o sulla parte specchiata stessa, assicurarsi che si asciughi bene o, appunto, che il bambù non si bagni. In tal caso, è bene asciugarlo con un altro panno pulito.Il prezzo è di 49,99 euro ed è in vendita in tutti i negozi Leroy Merlin e nel loro negozio online.

