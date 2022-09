Lo ‘skyline’ delle città europee che collega la sua popolazione

Lo skyline di Madrid, Barcellona, ​​​​Copenaghen e molte altre città emblematiche non può essere compreso senza torri come Torrespaña, popolarmente conosciuta come il Lollipop; il Torre Collserola, progettata dall’architetto Norman Foster e realizzata in occasione dei Giochi Olimpici del 1992; e la torre di osservazione situata all’ingresso dello zoo della capitale danese, una delle torri di osservazione in legno più alte del mondo. Torri che non solo definiscono il paesaggio di centinaia di città, ma anche facilitare e garantire la connettività, oltre ad altri molteplici servizi –trasmissione di segnali radio e TV, voce, dati, ecc. –. Tutto questo, grazie a un team alle spalle che lo rende possibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Tutti gestiti da Cellnex, responsabile del infrastrutture e servizi di telecomunicazioni senza fili. Nel continente europeo, l’azienda ha un portafoglio previsto di oltre 138.000 sedi. E non solo nelle città, l’azienda gestisce anche siti che coprono ampi tratti di terra nelle aree rurali, come la torre più alta situata nel Regno Unito, Wells Bristol Road; l’insieme delle sei torri situate alla periferia di Dublino –Tre Rocce-, In Irlanda; la torre situata nel punto più alto del Portogallo, Serra da Estrela; nel Monte Fraiteve a Torino, in Italia; oa Crans Montana, nelle Alpi svizzere.

Luoghi emblematici

Inoltre, molte di queste sedi integrano altre risorse legate alla connettività, come la fibra ottica o i centri di calcolo Edge; come nel caso della torre Gerbrandy, a IJsselstein, considerata monumento nazionale nei Paesi Bassi. Con un’altezza totale raggiunge i 367 metriogni anno, diventa l’albero di Natale più grande del mondo, dotato di decine di immense luci che si vedono a chilometri di distanza.

La società prevede di costruire un totale di 22.000 siti in più nei paesi in cui opera entro il 2030

Tuttavia, sebbene la maggior parte delle persone non ne sia a conoscenza, ci sono molti altri luoghi curiosi in cui Cellnex ha installato i suoi servizi. Come la cripta della chiesa di Notre-Dame du Liban a Parigi; la posizione mimetizzata con la facciata del Castello di Schönbrunn a Vienna; il sistema di antenna distribuita (DAS) situato nelle storiche miniere di sale di Wieliczka in Polonia; oppure le soluzioni di connettività installate nell’area storica di Gamla Stan a Stoccolma.

Obiettivi e sostenibilità

L’obiettivo di Cellnex è continuare a crescere e continuare ad espandere e migliorare la connettività della popolazione nei 12 paesi in cui l’azienda opera. A tal fine, si è impegnata a costruire quasi 22.000 nuove sedi entro il 2030. Un obiettivo che comporterà un investimento di oltre 6.500 milioni di euro e che sarà realizzato in modo sostenibile. Ed è proprio che Cellnex sostiene un modello di infrastruttura neutrale e condivisa, aperta a tutti gli operatori, per promuovere la digitalizzazione in Europa.

Ed è che la sostenibilità fa parte del suo DNA. La strategia di Cellnex, infatti, è stata definita sulla base dei criteri ESG (Environmental, Social and Governance). In questa linea, Cellnex ha stabilito nella sua strategia 2021-2025 obiettivi come raggiungere il 100% del consumo di energia elettrica rinnovabile nel 2025, la riduzione del 70% dei gas serra nelle proprie attività nel 2030; e raggiungere la carbon neutrality entro il 2050.