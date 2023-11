Lo sconto sulla borsa tote di Bimba e Lola che non vorrai lasciarti scappare

Rewrite this content in Italian language, and keep HTML tags

El color tostado está de moda, y varias de las principales firmas del sector están apostando por este tono para sus complementos. Uno de los accesorios más interesantes que hemos encontrado siguiendo esta premisa es el bolso tote con descuento de Bimba y Lola. ¿Cuáles son sus características y qué detalles hacen que sea una de las mejores opciones dentro de su catálogo invernal?

Este bolso tote de tejido técnico en color tostado es un modelo de tamaño mediano, con pequeños elementos que lo hacen único. Entre ellos su cierre de cremallera y doble asa, de mano con hebillas y de hombro extraíble. Pero lo que más llama la atención a simple vista es su exterior, personalizado con el logo metálico de Bimba y Lola. Todos sabrán que tienes un tote de dicha marca.

Cómo es el bolso tote con descuento de Bimba y Lola

¿Cuáles son sus medidas y materiales?

De construcción soft, este bolso posee unas dimensiones de 27 x 22 x 15 cm de ancho x alto x largo. Tamaño más que suficiente para llevar en él todos tus objetos de valor. Incluso, se vende con una bolsa protectora para cuidar los elementos más delicados.

En cuanto a materiales, tenemos un exterior en combinación 97% poliamida y 3% piel vacuna. El interior es un forro 100% poliamida. Todos ellos son resistentes, aunque recomiendan no lavarlos ni realizarla una limpieza en seco.

Aconsejan seguir las instrucciones que figuran en la etiqueta del producto para evitar problemas. Y, si tienes dudas, consúltales sobre este artículo específicamente.

¡Precio con descuento!

Este bolso tote es una de las rebajas actuales de Bimba y Lola. Una oferta que no deberías dejar pasar, con un descuento del 20% respecto de su precio original.

Si al inicio costaba 145,00 euros, ahora y por tiempo limitado, puedes comprarlo por sólo 116,00 euros. Una buena rebaja para lucir un bolso que llevas a todos lados, a diario y también en diversos eventos.

Además, lo tendrás en casa bien pronto, porque recibirás el envío en un máximo de tres días laborables, y cuentas con 30 días naturales desde la fecha del pedido para devolverlo.

Lo mejor es que va bien con todo lo que te pongas, y lo compras directamente en la web de Bimba y Lola, que sabes que tiene bolsos fantásticos y que no te fallarán. Serás la mejor en tus salidas.

En esta misma web tienes un importante catálogo de ropa y de accesorios.

