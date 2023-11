Leroy Merlin lancia un’innovazione che vi piacerà molto nel vostro bagno: uno scaldasalviette collegato al vostro cellulare!

Il freddo e l’umidità sono arrivati con l’autunno. E la situazione sta per peggiorare con l’arrivo dell’inverno. Per tenervi al caldo nel vostro bagno, Stopandgo ha trovato l’accessorio giusto per voi. Leroy Merlin offre ora uno scaldasalviette connesso che potete controllare dal vostro cellulare!

Un must per il vostro bagno!

Leroy Merlin offre lo scaldasalviette per il vostro bagno. E vi terrà al caldo mentre fate la doccia. Inoltre, l’asciugamano avrà la temperatura ideale per asciugarsi. Questo radiatore a parete e collegato garantisce che non sentiate mai freddo quando uscite dalla doccia. Inoltre, questo scaldasalviette Leroy Merlin può essere controllato dal cellulare.

Lo scaldasalviette elettrico di Leroy Merlin è un dispositivo a spina che mantiene caldo il bagno. La sua potenza consente di rimanere al caldo e di non prendere freddo quando si esce dalla doccia. Ha una potenza di 600 watt per riscaldare adeguatamente l’asciugamano. Quando si esce dalla doccia, sarà caldo per il vostro comfort. La sua potenza gli consente inoltre di riscaldare il bagno fino a 7 metri quadrati. Non avrete più la sensazione di freddo quando uscite dalla doccia.

Questo riscaldatore a parete ha anche un’elevata resistenza ai liquidi. Ciò significa che non ci saranno problemi con il vapore acqueo. Questo apparecchio Leroy Merlin è dotato anche di una display digitale con il quale è possibile programmare i diversi tempi e le diverse temperature di utilizzo.

Lo scaldasalviette di Leroy Merlin collegato al vostro cellulare!

Ma dove Leroy Merlin sta andando molto bene, è che il suo scaldasalviette ha un’impostazione wifi. È possibile controllarlo e programmarlo da smartphone, tablet o telecomando. Potrete impostare la temperatura e l’ora ideali. Questo riscaldatore a parete è uno dei pochi sul mercato con questa opzione. È sufficiente scaricare un’applicazione disponibile su Android e iPhone per controllarlo a distanza. Potrete accenderlo mentre vi alzate per avere un bagno bello caldo quando fate la doccia.

Questo super scaldasalviette Leroy Merlin è di colore bianco e può contenere fino a 5 asciugamani. È adatto sia a una persona singola che a una famiglia con bambini. Tutti riceveranno un asciugamano caldo quando usciranno dalla doccia. E grazie a tutte queste opzioni, non ci sarà più condensa o odore di umidità nel vostro bagno. E i vostri asciugamani saranno sempre asciutti e inodori.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 147 x 50 x 10 centimetri

Con telecomando

Potenza: 600 watt

Superficie di riscaldamento: 7 metri quadrati

Colore: bianco

Garanzia: 3 anni

Per permettersi questo nuovo scaldasalviette Leroy Merlin, dovrete comunque sborsare 537 euro. La tecnologia non è ancora molto sviluppata sul mercato. I primi modelli sono ancora piuttosto costosi, ma si prevede che i prezzi scenderanno nel corso dei mesi.

Potrete ordinarlo online o presso il negozio Leroy Merlin più vicino.