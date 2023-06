Lo outlet di Skechers applica uno sconto enorme alle sue scarpe top

Le sneaker sportive possono avere un grande protagonismo in qualsiasi look, specialmente quando si tratta di design originali e accattivanti che fanno sensazione e attirano l’attenzione ovunque tu vada. Oggi ti mostriamo le sneaker stella di Skechers, un design che incanta e che puoi portare via ad un prezzo mai visto prima… sbrigati che volano!

Skechers è uno dei marchi di scarpe sportive più conosciuti, soprattutto quando si tratta di cercare marchi che offrano design colorati, accattivanti e originali, tra cui sono mitici i suoi modelli di sneaker con luci che si attivano ad ogni passo. Di origine americana, in Italia puoi trovare sia negozi propri che molti dei loro prodotti in diversi negozi specializzati in calzature.

Le sneaker Skechers scontatissime

Si tratta delle Skechers Skech-Air Arch Fit – Top Pick, uno dei modelli stella dell’azienda americana che, oltre ad essere comodissime, hanno un design che cattura a prima vista. Attualmente sono scontate incredibilmente, facendo passare il loro prezzo iniziale di 110 euro a soli 76,99€, un’opportunità d’oro per avere una calzatura che ti farà impazzire e che vorrai indossare sempre.

Queste fantastiche sneaker Skechers sono attualmente disponibili in quattro diversi colori (blu navy, nero, rosa, lavanda) e sono un modello che offre un comfort avanzato, con dettagli come una tomaia in knit Stretch Fit, intersuola Skech-Air visibile con camera d’aria e soletta Arch Fit rimovibile con ammortizzazione. Queste sono alcune delle loro caratteristiche più interessanti:

Sistema brevettato di solette Skechers ArchFit , con supporto plantare certificato da podologi.

, con supporto plantare certificato da podologi. Forma progettata da podologi e sviluppata con 20 anni di dati e oltre 120.000 scansioni di piedi diverse .

. La soletta rimovibile si adatta al tuo piede per ridurre l’impatto e aumentare la distribuzione del peso.

e aumentare la distribuzione del peso. Design senza lacci che li rende comodi come se indossassi solo calze.

che li rende comodi come se indossassi solo calze. Intersuola con ammortizzazione di qualità nell’arco plantare visibile e traslucido.

Suola flessibile con una trazione molto efficiente.

con una trazione molto efficiente. Tacco da 3,8 cm.

Dettagli del logo Skechers® e Arch Fit®.

Possibilità di lavaggio in lavatrice, controlla sempre le raccomandazioni di cura riportate sull’etichetta.

Se stai cercando una calzatura comoda, bella e versatile, queste sneaker Skechers saranno un vero colpo di fulmine, e con un tale sconto sono un’opzione molto allettante.

