Lo Ibex si misura con la resistenza di 8.640 punti, molto pendente dalla BCE

Lo Ibex e il resto dei mercati affrontano l’ultimo giorno di una settimana più breve del normale a causa della celebrazione del Venerdì Santo, domani, quando i mercati azionari rimarranno chiusi per ferie. L’apertura di questo giovedì, che è anche una semi-vacanza in Spagna, lascia rialzi per lo Ibex dello 0,25% a 8.641 punti in una seduta ricca di riferimenti internazionali, tra i decisione sui tassi di interesse della Banca centrale europea (BCE) e risultati economici negli Stati Uniti, che non daranno agli investitori nemmeno un minuto di tregua.

“A breve lo saremo molto consapevole di questa rottura della resistenza di 8.640 punti, prezzi dove si trova la media di 200 sessioni. Se riuscirà a superare questi livelli, è molto probabile che finiremo per vedere un attacco alla resistenza chiave di 8.912 punti, massimi annuali e livelli chiave la cui perforazione costituirebbe un cambio di tendenza a medio termine”, commenta César Nuez , analista di Bolsamanía e capo di Trader Watch.

I valori che salgono di più sono IAG (2,22%), CaixaBank (1,60%) e ArcelorMittal (2,01%), mentre quelli che scendono di più sono Solaria (0,56%), Mapfre (0,32%) e Siemens Gamesa (0,36%). %).

Il resto di Anche i mercati europei avanzano questo giovedìdopo una giornata negli USA in cui i principali indici hanno chiuso in forte rialzo, insieme al prezzo del petrolio, mentre i rendimenti obbligazionari sono scesi nonostante un’altra serie di forti letture di inflazione negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Il Anche il dollaro USA è sceso dai massimi degli ultimi 20 anni contro lo yen giapponese.in una mossa che potrebbe avere a che fare con la riduzione del rischio da parte degli investitori in vista del lungo weekend di Pasqua.

“Non sembra esserci nessun altro motivo per spiegare alcuni degli strani comportamenti che hanno avuto luogo ieri se non il posizionamento nel fine settimana in vista della riunione della BCE di oggi, le vendite al dettaglio di marzo negli Stati Uniti e le richieste settimanali di sussidi di credito. disoccupazione”, afferma Michael Hewson , responsabile della ricerca presso CMC Markets.

Mercoledì, le decisioni sui tassi di interesse del banche centrali della Nuova Zelanda e del Canada, che hanno aumentato i tassi di 50 punti base ciascuna, che, insieme alle intenzioni della Federal Reserve (Fed) statunitense di accelerare la normalizzazione della propria politica, aggiunge pressione a una BCE che è già alle prese con un duro colpo. In Asia, anche le autorità monetarie della Corea del Sud e di Singapore hanno inasprito le condizioni monetarie. La tremenda inflazione nell’eurozona, al livello record del 7,5% (in Spagna il CPI di marzo è salito al 9,8%) incombe anche sul Consiglio direttivo dell’organo presieduto da Christine Lagarde.

Il consenso degli analisti consultati da ‘Bolsamanía’ se lo aspetta l’entità è più aggressiva nella sua dichiarazione di politica monetaria e successivo discorso di Lagarde. Sebbene non si preveda l’annuncio di una decisione dopo l’incontro di giovedì, gli esperti indicano che la BCE sarà più energica nell’annunciare la fine degli acquisti nel terzo trimestre e anche con l’inizio degli aumenti dei tassi entro la fine dell’anno.

Dall’altra parte dell’Atlantico Negli Stati Uniti questo giovedì saranno noti i dati sulle vendite al dettaglio di marzo, che dovrebbero aumentare dello 0,6%, in modesto miglioramento rispetto allo 0,3% di febbraio. Per quanto riguarda le richieste di sussidi di disoccupazione settimanali, il mercato prevede che aumenteranno leggermente dal livello più basso dal 1968, 166.000, a 170.000.

La stagione dei risultati continuerà il suo corso. In Spagna e in Europa verranno presentati i resoconti di Zardoya Otis, Ericcson e CD PRoyekt. Negli Stati Uniti sarà UnitedHealth Group, Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs, State Street.

CaixaBank e Miquel e Costas & Miquel pagheranno un dividendo.

ASIA E ALTRI MERCATI

Il Le azioni asiatiche hanno lasciato aumenti diffusi questo giovedìcon rialzi di oltre lo 0,5% sui titoli cinesi e di Hong Kong (+0,4%), mentre gli indici giapponesi sono cresciuti di circa l’1%.

Quanto al petrolio, perde terreno ma resta dentro 103, $ 21 Texas occidentalementre il Bl’affitto, riferimento mondiale, è quotato a 108,15 dollari.

Il oncia d’oro scende dello 0,4% spende $ 1.976.

Il oncia d’argento scende dello 0,2% a $ 25,9

Il euro/dollaro in aumento dello 0,25% a $ 1,0912

Il bitcoin in aumento dello 0,2% a $ 41.282