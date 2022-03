Lo Ibex cerca di chiudere una marcia convulsa e volatile al di sopra della resistenza

Il IBEX 35 affronta l’ultima sessione di un mese di assoluto caos sui mercati finanziari, a seguito della guerra in Ucraina e delle sanzioni di Ovest alla Russiain vena di conferma la rottura dell’importante resistenza a 8.510 punti che ha ottenuto martedì. La volatilità e il timore di un’inflazione incontrollata hanno gettato una lunga ombra sui mercati europei, che questo mese hanno subito grandi sofferenze. Tuttavia, sono riusciti a risalire ampiamente dai minimi del 7 marzo. Nel caso della selettiva nazionale il recupero è stato del 18%.

Nonostante il saldo mensile, il guadagno è molto più basso, poiché l’indice ha iniziato il mese di marzo a 8.479 numeri interi. Inoltre, continua ad accumulare una rivalutazione annuale negativa, in quanto ha iniziato l’anno a livelli di 8.713 punti.

Le piccole gocce di mercoledì non sono altro che a normale mossa take profit Dopo i forti guadagni, poiché l’Ibex 35 ha offerto un “ottimo segnale tecnico” superando la resistenza a breve termine, spiegano gli esperti di Bolsamanía.

E aggiungono che “la selettiva spagnola affronta la media di 200 sessioni. Saremo molto attenti al superando la resistenza di 8.912 punti, poiché confermerebbe un cambio di tendenza. Il primo livello di supporto è a 8.274 punti”.

Nel mercato petrolifero, fa notizia la decisione degli Stati Uniti di liberare le proprie riserve strategiche. Secondo i media statunitensi, il presidente del paese, Joe Biden, annuncerà questo giovedì che rilascerà fino a 1 milione di barili di petrolio al giorno per un tempo indeterminato al fine di controllare l’aumento dei prezzi.

Il petrolio greggio estende in questa giornata le cadute degli ultimi giorni e soffre a ulteriore calo del 4% per il West Texas e del 3,5% per il Brent, riferimento internazionale. L’Agenzia internazionale per l’energia cercherà di fare pressione su altri paesi affinché rilasci petrolio dalle loro riserve strategiche”, anticipano gli analisti della Danske Bank, il che aggiungerà ancora più pressione ai prezzi. D’altra parte, è in corso anche l’incontro OPEC+. radar degli investitori .

Questa giornata, inoltre, è carica di riferimenti macroeconomici. Tra gli altri, conosceranno il PIL del Regno Unito (avanzato dell’1,3% nel quarto trimestre) ei dati sulla disoccupazione nell’Eurozona, oltre all’indice di inflazione PCE statunitense. A livello di business, spiccano le assemblee degli azionisti di Aena e Santander ei risultati di H&M.

Quanto alla guerra Russia-Ucraina, il Cremlino insiste sul fatto che l’Ucraina sarebbe disposta ad accettare la sua richiesta di non aderire alla NATO e di rimanere neutrale. Per quanto riguarda il presunto ritiro delle truppe russe, gli analisti lo interpretano come un La mossa tattica di Putin, vista la sua incapacità di prendere Kieva causa della necessità di concentrarsi sul controllo dell’est del paese, in particolare della regione del Donbás.

Il borse asiatiche hanno chiuso il mese con segno misto, con ribassi degli indici cinesi, dopo il PMI manifatturiera ha dimostrato che l’attività della fabbrica cinese è diminuita a marzo. I dati ufficiali dei direttori acquisti hanno dato una lettura di 49,5 rispetto ai 50,2 di febbraio.

Da parte loro, il I futures USA prevedono guadagni modesti dietro il Chiusura leggermente ribassista di mercoledì. Nonostante tutte le preoccupazioni del mercato (inflazione, rialzi dei tassi della Fed, guerra in Ucraina), il S&P 500 Sta scambiando solo il 3% dal suo massimo storico all’inizio dell’anno.

In altri mercati, il Euro apprezza lo 0,1% ($ 1,1166), mentre il oncia d’oro scende dello 0,3% ($ 1.932). Inoltre, il bitcoin in aumento dello 0,3% ($ 47.131); e la redditività di Obbligazione statunitense di 10 anni si rilassa al 2,327%. Infine, l’esibizione di Obbligazione spagnola di 10 anni fino a 1,504%.