Lo Ibex 35 torna rosso, con la guerra e l’inflazione sotto i riflettori

L’Ibex 35 e il resto dei mercati europei tornano a cadere (Ibex: -0,6%; Cac: -0,59%; Dax: -0,77%) dopo i forti progressi della scorsa giornata, che hanno portato la squadra spagnola al traguardo polverizzare la resistenza degli 8.510 punti grazie al riavvicinamento tra Russia e Ucraina.

Questo mercoledì, invece, Sono stati sollevati dubbi sull’impegno della Russia, che ieri ha detto che avrebbe ridotto le operazioni militari. Sebbene l’esercito russo abbia iniziato a spostare alcune delle sue truppe in Ucraina dalle aree vicino a Kiev a posizioni altrove in Ucraina, l’addetto stampa del Pentagono, John Kirby ha avvertito che i movimenti delle truppe non equivalgono al ritiro.

Insieme alla guerra, i macrodati sono i principali protagonisti della giornata. In Spagna è stata pubblicata l’inflazione di marzo, che sale al 9,8%, il livello più alto dal 1985. È interessante evidenziare i commenti fatti questo martedì dal famoso presidente di BlackRock, Rob Kapito, che ha messo in guardia sul effetti drammatici dell’inflazione e come un’intera generazione sta imparando cosa significa soffrire di scarsità.

Oggi sarà pubblicato anche PIL degli Stati Uniti e il Rapporto di lavoro di consulenza ADPpreludio del rapporto sull’occupazione di marzo che sarà pubblicato venerdì dall’altra parte dell’Atlantico.

“Il dato economico più importante oggi sono i dati sull’occupazione ADP negli Stati Uniti. Il mese scorso abbiamo assistito a un grande miglioramento nel mercato del lavoro statunitense, che ha indotto la Fed ad aumentare i tassi di interesse. I commercianti si aspettano un numero decente anche questa volta, e la previsione è di 455.000mentre la lettura precedente era di 475.000″, spiega Naeem Aslam, direttore della ricerca presso AvaTrade.

“Oltre ai dati ADP, abbiamo anche i dati sul PIL dell’ultimo quarto trimestre e dovrebbe crescere del 7%“, Aggiungere.

Insieme al nostro indice, anche gli altri mercati azionari del Vecchio Continente sono saliti oltre il 2% questo martedì. Wall Street si è unita alle rivalutazioni nell’ultimo giornomentre in Asia la seduta è stata dominata dai guadagni, ad eccezione del Nikkei.

La Bank of Japan continua ad acquistare obbligazioni e ha persino intensificato gli acquisti, il che continua ad alimentare i ribassi dello yen. In Giappone sono stati pubblicati vendite al dettaglio, in calo dello 0,8% a febbraio, il primo calo in cinque mesi e una cifra peggiore del previsto. Cosa c’è di più, Nintendo è fortemente diminuito (-5%) perché ha deciso ritarda ancora l’uscita del suo videogioco ‘The Legend of Zelda’.

LO IBEX E I SUOI ​​VALORI

L’Ibex 35 offerto questo martedì a “segnale tecnico molto buono” riuscendo a superare la resistenza di breve termine che presentava a 8.510 punti. “Lo spagnolo selettivo affronta la media di 200 sessioni. Saremo molto consapevoli del superamento della resistenza di 8.912 punti, poiché confermerebbe un cambio di tendenza. Il primo livello di supporto è a 8.274 punti”, spiegano gli esperti di Bolsamanía.

All’interno dell’indice di oggi spiccano i rialzi di Solaria (dopo essere sceso dell’8% ieri) e di Almirall (anche dopo il forte calo di ieri). In negativo, Fluidra, Cie e Santander sono i peggiori. Va notato che la banca ha detto questo martedì dopo la chiusura potrebbe aumentare i suoi accantonamenti per crediti inesigibili dovuti alla guerra.

ALTRI MERCATI

L’euro viene scambiato a 1,1118 dollari (+0,30%). Il petrolio è salito del 2%, con il Brent a $ 112,50 e il West Texas a $ 106,70.

L’oro è salito di mezzo punto percentuale a $ 1.929 e l’argento è salito dell’1,15% a $ 25,02.

Bitcoin è sceso dello 0,6% a $ 47.440 ed Ethereum è sceso dell’1% a $ 3.404.

Il rendimento dell’obbligazione statunitense a 10 anni è del 2,389%.