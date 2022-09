Lo 061 risponde a 1.716 interrogazioni per casi di rischio suicidio in due mesi e mezzo

Il Tavolo di coordinamento specializzato in salute mentale in Catalogna per i casi ad alto rischio di suicidio del servizio telefonico 061 Risposta sanitaria ha frequentato 1.716 casi dal suo lancio il 20 giugno al 30 agosto di quest’anno.

Lo ha spiegato questo mercoledì il ‘consellert de Salut de la Generalitat, Giuseppe Maria Argimon, in una conferenza stampa del Palau Robert in cui hanno presentato una nuova campagna per pubblicizzare questo servizio telefonico.

In totale, 061 ha ricevuto 2.336 domande, di cui 1.716 hanno ricevuto risposta dal desk con una durata media di 30 minuti: il 43% delle chiamate ha avuto risposta in notturna e Il 61% erano donne.

La nuova campagna è rivolta alla società nel suo insieme, ma mette direttamente in discussione la gruppi a rischio e le loro famiglie per rendere più visibile la hotline suicidi oltre a “cercare di ridurre lo stigma sociale”, ha spiegato il ministro.

Il messaggio principale della campagna recita: «Il suicidio si previene parlando. Se hai pensieri suicidi o conosci qualcuno a rischio, chiama il numero di telefono dell’assistenza sanitaria 061′.

Inoltre, è accompagnato da pensieri che può avere una persona con un comportamento suicida come ‘Quello che mi succede non ha soluzione’, ‘Vivere non mi eccita’ e ‘Staresti meglio senza di me’ perché secondo il ministro non deve essere “paternalista” e dire la verità .

Pertanto, a partire da lunedì prossimo, questa campagna inizierà attraverso il stampa scritta, televisione, radio, social network e pagine web così come sui mezzi pubblici e sulle pensiline stradali.

All’inizio di settembre, il dipartimento guidato da Argimon ha promosso a esperienza immersiva nell’ambito di una campagna di pubblicizzazione della hotline 061 per comportamenti suicidi, con l’obiettivo di rendere visibile il suicidio e destigmatizzarlo.

Un piano “molto ambizioso”.

Il direttore generale della Pianificazione sanitaria, Aina Plaza, ha assicurato che il Piano di prevenzione del suicidio (Plapresc) che hanno sviluppato è “molto ambizioso” con l’obiettivo di ridurre la mortalità e ha affermato che non può essere raggiunta solo dalla salute.

ritiene che dovrebbe essere affrontato da diversi settori della società come giustizia, lavoro, istruzione, alloggio, sport e cultura, tra gli altri, con l’obiettivo di rispondere e prevenire il suicidio: “Ci sfida tutti”.