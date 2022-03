Liverpool vs. West Ham: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, notizie, quote, ora di inizio

Anfield ospiterà un’enorme partita di Premier League sabato mentre il Liverpool ospiterà il West Ham. I Reds sono sei punti indietro rispetto alla capolista Manchester City, ma la squadra di Jurgen Klopp ha una partita in mano e ha bisogno di una vittoria qui per tenere il passo. Nel frattempo, il West Ham è in corsa per i primi quattro, entrando nella giornata a soli due punti dal Manchester United. Una vittoria combinata con un pareggio dello United vedrebbe gli Hammers finire il fine settimana al quarto posto.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare e quote



Data: sabato 5 marzo | Volta: 12:30 ET

Posizione: Anfield — Liverpool, Inghilterra

TV: NBC | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità: Liverpool -345; Disegna +470; West Ham +900 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Liverpool: I Reds sembrano destinati a fare a meno del creatore del centrocampo Thiago Alcantara a causa dell’infortunio al tendine del ginocchio riportato in vista della finale di Coppa di Lega, mentre Joel Matip è alle prese con un malore, secondo il Standard serale. Con un trofeo già assicurato, l’attenzione ora si sposta sul cercare di rimanere a breve distanza dal Manchester City. Per fare ciò, sarà necessaria una vittoria qui.

West Ham: Ryan Fredericks e Arthur Masuaku si stanno avvicinando al loro ritorno, mentre il centrocampista Tomas Soucek sta affrontando un infortunio alla testa che ha richiesto punti di sutura. A parte questo, la squadra entra in questa partita sana e cerca di riprendersi dall’eliminazione dalla FA Cup di mercoledì a Southampton. Una vittoria, combinata con il Manchester United che non è riuscito a battere il Manchester City domenica, vedrà gli Hammers tornare tra i primi quattro.

Predizione

I Reds ottengono una vittoria convincente con due gol nel primo tempo poiché il West Ham non si avvicina al risultato. Scegliere: Liverpool 3, West Ham 1 (Liverpool -345; oltre 3,5)