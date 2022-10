Liverpool vs. West Ham: streaming in diretta, pronostico punteggio, canale TV, come guardare, ora di inizio, quote

Fresco della vittoria sul Manchester City di domenica, la visita del West Ham ad Anfield offre al Liverpool la possibilità di costruire lo slancio che finora gli è sfuggito in questa stagione. Tuttavia, la squadra di David Moyes è un’altra che nelle ultime settimane ha messo insieme le cose dopo un inizio lento della campagna e saranno ottimisti sul fatto che potranno terminare una serie di sette anni senza una vittoria in questa particolare zona del Merseyside. Ecco come guardare la partita e cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: mercoledì 19 ottobre | Volta: 14:30 ET

Posizione: Anfield, Liverpool

Streaming TV/diretta: Pavone

Probabilità: Liverpool -250; Disegna +375; West Ham +650 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Liverpool: Il bagliore di un’emozionante vittoria per 1-0 sui loro grandi rivali domenica è stato in qualche modo offuscato dalle domande sulla condotta di Jurgen Klopp dopo che gli era stato dato un cartellino rosso da Anthony Taylor a causa della sua reazione a quello che considerava un fallo di Bernardo Silva su Mohamed Salah. Probabilmente aveva ragione a pensarla così, ma in vista delle partite di mercoledì ci sono domande su quale azione, se del caso, intraprenderà la Federcalcio e se il tedesco sarà squalificato dalla linea laterale.

Una stella del Liverpool che potrebbe giocare un ruolo più importante mercoledì è Trent Alexander-Arnold, la cui breve apparizione da sostituto contro il City è stata una gradita sorpresa dopo essersi infortunato alla caviglia nella sconfitta della settimana precedente contro l’Arsenal. Con Salah che gravita su posizioni più centrali, l’aggiunta della creatività del nazionale inglese sulla fascia destra non farà che ampliare i modi in cui il Liverpool può minacciare il West Ham.

West Ham: Sebbene un pareggio per 1-1 con il Southampton al St. Mary’s sia stato un risultato piuttosto frustrante per una squadra con le aspirazioni degli Hammers, le ultime settimane hanno visto la squadra di David Moyes iniziare a sembrare una squadra che ha speso nove cifre per i nuovi acquisti. Lucas Paqueta e, in particolare, Gianluca Scamacca hanno trovato il loro solco in Inghilterra, quest’ultimo autore di vittorie su Wolverhampton Wanderers e Fulham.

“Penso che stiamo iniziando ad andare nella giusta direzione”, ha detto Moyes, “ma ho visto la domenica come un piccolo punto debole perché non abbiamo preso tre punti ed era una partita che pensavo avremmo dovuto vincere. Ma forse andando all’inizio della stagione, forse non abbiamo segnato abbastanza gol, forse abbiamo preso abbastanza occasioni”.

Predizione

Il West Ham è stata una squadra migliore di quanto la tabella potrebbe suggerire e ne ha abbastanza per mettere almeno un freno allo slancio del Liverpool. SCEGLIERE: Liverpool 1, West Ham 1