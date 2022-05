Liverpool vs Real Madrid: tre modi in cui ogni squadra è cambiata dalla finale di Champions League del 2018

Di tutte le recenti finali di UEFA Champions League, quella del 2018 è probabilmente la più frenetica che abbiamo visto. In una partita che è spesso un affare attento e cauto, Liverpool e Real Madrid hanno giocato una memorabile partita sbalorditiva a Kiev che ha portato alla 13a corona dei Blancos, un record che nessuno è nemmeno vicino a eguagliare. La partita è ricordata principalmente per tre motivi: la prestazione di Gareth Bale, lo sfortunato infortunio di Mohamed Salah causato da Sergio Ramos e una prestazione assolutamente orrenda in porta del portiere dei Reds Loris Karius. Bale ha concluso la partita con due gol, ha vinto il migliore in campo e ha concluso la sua prestazione con un incredibile calcio in bicicletta. Ma sono stati i due errori di Karius a togliere ogni possibilità al Liverpool di vincere la partita, regalando gol a Karim Benzema oltre a Bale.

Quattro anni dopo quella notte in Ucraina, molto è cambiato con entrambe le squadre mentre si preparavano a scendere in campo sabato alle 15:00 ET su CBS e Paramount+. Non è davvero una sorpresa vedere il Liverpool qui dato che sono i recenti vincitori della competizione, portando a casa il titolo nel 2019, ma il Real Madrid è finalmente tornato sul palco più grande dopo alcune incoerenze dopo l’ultima vittoria finale nel 2018.

Entrambe le squadre sono cambiate molto da allora, quindi prima della finale di sabato, ecco tre modi in cui ogni squadra è cambiata:

Liverpool

1. Un’incredibile profondità in attacco

Il titolo dell’attacco del Liverpool rimane praticamente lo stesso con Mohamed Salah e Sadio Mane, ma c’è molta più profondità di prima. Mentre Roberto Firmino è ancora in giro, non c’è Dominic Solanke e persino il capocannoniere della finale del 2019 Divock Origi viene usato raramente.

L’allenatore Jurgen Klopp ha rafforzato il suo attacco e ora ha Diogo Jota e Luis Diaz da chiamare. In Jota, Klopp ha un attaccante talentuoso e versatile che non sempre inizia ancora ha 21 gol al suo attivo. Diaz, un nazionale colombiano arrivato dal Porto a gennaio, è stato assolutamente eccezionale con già sei gol segnati, e spesso si è fatto strada nella formazione titolare su Jota e Firmino.

Ciò significa che, indipendentemente da chi inizia, il Liverpool avrà alcune fantastiche opzioni dalla panchina se ne avrà bisogno, e non sorprenderà nessuno se Jota o Diaz produrranno il momento per portare questa squadra alla gloria.

2. Uno dei migliori portieri del mondo

Passare da Karius ad Alisson è come passare dal calcio del liceo alla UEFA Champions League. Semplicemente non puoi confrontare i due perché non sono nemmeno nella stessa stratosfera. Dopo quella sconfitta autoinflitta contro il Real nella finale del 2018, i Reds sono usciti e hanno investito molto, pagando 67 milioni di sterline per l’ex giocatore dell’AS Roma. L’accordo, all’epoca, lo rese il portiere più costoso del mondo.

Da allora, è diventato uno dei migliori portieri del mondo con la sua grande struttura, le parate istintive e ha persino segnato un gol in Premier League.

Avere un ragazzo come lui in porta non farà minimamente preoccupare nessun difensore del Liverpool.

3. Una difesa centrale più competente

Virgil van Dijk è, per molti, il miglior difensore del mondo. Rimane il fulcro della linea di fondo del Liverpool, ma similmente al passaggio da Karius, l’altro difensore centrale è in forma molto migliore. Il Liverpool è passato da Dejan Lovren e Ragnar Klavan inclini a errori a artisti del calibro di Joel Matip, Joe Gomez e Ibrahima Konate. Ogni complimento a van Dijk abbastanza bene, allevia parte della pressione che deve affrontare e tutti hanno la capacità di aiutare questa difesa a registrare la porta inviolata in qualsiasi partita. Sebbene le loro qualità possano essere diverse, sono tutte buone nell’aria e si chiudono rapidamente quando necessario.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.



Real Madrid

1. Un volto diverso ma familiare al comando

Se n’è andato e poi è tornato e poi è andato di nuovo il tecnico Zinedine Zidane, e dopo due stint al club è stato sostituito solo dal mitico Carlo Ancelotti, anche lui al suo secondo turno di ruolo. Il 62enne italiano ha vinto tre Champions League, due con il Milan e uno con il Real, ed è anche l’unico allenatore a vincere la massima serie in Inghilterra, Italia, Spagna, Francia e Germania.

Dopo una brutta corsa all’Everton, il suo ritorno al Real Madrid è stato un po’ sorprendente, ma i risultati non lo sono stati. Ha raggiunto il successo nella Liga, vincendo il titolo nazionale di 13 punti sul Barcellona, ​​e la sua presenza calma è evidente nel modo in cui il Real si avvicina alle partite. Non sono mai fuori di testa, non perdono la calma e alla fine sono di solito in una posizione fantastica per vincere.

2. Niente Ronaldo ma molta più velocità

Questa sarà la prima finale della squadra dalla partenza di Cristiano Ronaldo dopo il 2018. Ci è voluto un po’ per tornare in questo posto, soprattutto da quando l’acquisizione di Eden Hazard dal Chelsea, una mossa che avrebbe dovuto aiutare a sostituire Ronaldo, è stata un’assoluta disastro. Ma sono arrivati ​​alle semifinali in 10 delle ultime 12 stagioni. Con Ronaldo andato, ora hanno due veloci ali brasiliane su entrambi i lati di Benzema in Vinicius Jr. e Rodrygo. Entrambi hanno segnato contro il Manchester City in semifinale, con quest’ultimo che ha ottenuto una doppietta nei minuti di recupero per forzare i tempi supplementari nella gara di ritorno. L’attacco sembra diverso senza Ronaldo, non avendo sempre qualcuno che sta alto al centro, ma ragazzo è stato efficace.

Su due gambe, l’attacco ha segnato tre gol sul PSG, cinque sul Chelsea e sei sul Manchester City, e i veloci brasiliani sono una grande ragione per cui.

3. La migliore versione di Karim Benzema

Benzema è, senza dubbio, il miglior giocatore del mondo in questo momento. Probabilmente ha vinto il Pallone d’Oro ed è tornato in vita quando necessario nella fase a eliminazione diretta. La sua stagione 2021-22 è stata assolutamente storica. Nelle sue prime 12 stagioni con il Real Madrid, ha segnato una media di 23 gol per campagna. Ne ha già 44 in questa stagione, 12 in più rispetto a qualsiasi altro dei suoi anni precedenti. Ha assunto un ruolo più importante da quando Ronaldo se n’è andato, lo sta facendo in vari modi e ha una serie di momenti salienti delle ultime partite che ti lascerà a bocca aperta.

Ha seguito una tripletta contro il PSG negli ottavi di finale con una contro il Chelsea nei quarti di finale, e il suo rigore decisivo contro il City ha in finale il club della capitale. Oh, ha segnato anche all’andata. Due volte.

Come guardare la finale del 2022

Data: Sabato 28 maggio | Tempo: 15:00 ET | TV e live streaming: CBS e Paramount+

Posizione: Stade de France a Parigi, Francia

Copertura dello studio: Kate Abdo, Thierry Henry, Jamie Carragher e Micah Richards

Commentatori: Clive Tyldesley e Rob Green

Reporter in loco: Peter Schmeichel, Jules Breach, Jenny Chiu e Guillem Balagué

Esperto di regole: Cristina Unkel

Probabilità: Liverpool +105; Disegna +270; Real Madrid +240 (tramite Caesars Sportsbook)