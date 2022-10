Liverpool vs. Rangers: live streaming Champions League, canale TV, come guardare online, notizie, quote

Dopo aver pareggiato 3-3 con il Brighton durante il fine settimana, il Liverpool dovrà avere la memoria corta per ospitare i Rangers con la possibilità di entrare al posto di guida per la qualificazione dal Gruppo A in Champions League. La difesa del Liverpool ha lottato, concedendo finora cinque gol nelle due partite dell’UCL, ma è migliorata dopo averne subiti quattro nella partita di apertura contro il Napoli. I Reds hanno faticato a difendersi anche in Premier League, segnando nove gol in sette partite, ma il loro attacco ha preso vita.

Uno dei motivi principali è Roberto Firmino che ha cinque gol in Premier League e tre assist e sarà necessario per espellere i Rangers. Darwin Nunez ha lottato per adattarsi al sistema di Jurgen Klopp, il che significa che il Liverpool si è affidato al vecchio affidabile per portare a termine il lavoro. Il ritorno in salute di Diogo Jota darà anche alla squadra un’altra opzione, ma Firmino darà alla squadra una forte presenza offensiva contro una squadra di Rangers in difficoltà.

Dalla sconfitta dell’Old Firm contro il Celtic, i Rangers hanno perso entrambe le partite di Champions League e hanno anche lottato per sconfiggere il Dundee United in campionato. Hanno avuto l’aiuto di un cartellino rosso anticipato per superare Hearts durante il fine settimana, ma Gerard Gallant ha lottato per accontentarsi della sua parte migliore. Già cambiando il suo portiere instillando Allan McGregor tra i bastoni e seduto James Sands Rangers non avrà una squadra stabile che proverà a difendere il Liverpool.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data : Martedì 4 ottobre | Volta : 15:00 ET

: Martedì 4 ottobre | : 15:00 ET Posizione : Anfield — Liverpool, Inghilterra

: Anfield — Liverpool, Inghilterra TV e live streaming: Sommo+

Sommo+ Probabilità: Liverpool -650; Disegna +700; Rangers +1600 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Liverpool: Il bug dell’infortunio non starà lontano dai Reds. Mentre Ibrahima Konate è sulla via del ritorno, Andrew Robertson non sarà disponibile, quindi Klopp dovrà far giocare Konstatinos Tsimikas ancora più minuti. Giocatore a rotazione la scorsa stagione, il terzino sinistro greco ha iniziato una partita ogni tre giorni circa da quando ha giocato per la nazionale nella Nations League e ha già segnato 280 minuti per il Liverpool in questa stagione in sole sette presenze. Anche se ha riempito molto la scorsa stagione, la forma fisica dovrà essere monitorata poiché il Liverpool avrà partite in arrivo ogni 3-4 giorni fino a ottobre e, a seconda dello stato di Robertson, Tsimikas non può essere rischiato in tutte. Quel fianco potrebbe dare ai Rangers un’area del campo da prendere di mira. Calvin Ramsay potrebbe eventualmente offrire profondità come terzino mentre è tornato ad allenarsi, ma avrà minuti con le squadre giovanili per mettersi al passo.

Ranger: Principalmente alle prese con infortuni a lungo termine, il difensore John Souttar sarà tra i più grandi errori per la squadra. Gli americani staranno a guardare per vedere se Malik Tillman può guadagnare un inizio a centrocampo. Dopo un ottimo inizio di stagione che lo ha visto collezionare due gol e due assist in tutte le competizioni, Tillman è uscito dalla panchina da metà settembre. Avendo solo 20 anni, Tillman ha talento, ma il modo in cui migliora il suo gioco per riprendersi da panchine come questa sarà fondamentale per il suo sviluppo.

Predizione

I Rangers combatteranno ma non saranno in grado di impedire a un Firmino in forma di separarli. Scegliere: Liverpool 3, Rangers 1