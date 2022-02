Liverpool vs Norwich City: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, notizie, quote

Mentre la corsa al titolo della Premier League è finita di Liverpool mani, vorranno vincere e sperare che il City perda qualche punto in più per rendere le cose interessanti lungo il tratto. Il Norwich è migliorato sotto Dean Smith e sono solo quattro punti sotto la linea della retrocessione, ma una sconfitta Adam Ida a causa di un infortunio al ginocchio sarà un bel colpo. Il Liverpool probabilmente sarà senza Diogo Jota che ha un infortunio alla caviglia ma potrebbe andare bene per la finale della Coppa EFL contro Chelsea.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data : sabato 19 febbraio | Volta : 10:00 ET

: sabato 19 febbraio | : 10:00 ET Posizione : Anfield — Liverpool, Inghilterra

: Anfield — Liverpool, Diretta streaming: Pavone

Probabilità: Liverpool -1000; Disegna +850; Norwich +2900 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Liverpool: Dopo la vittoria in Champions League contro l’Inter, il Liverpool giocherà una partita ogni quattro giorni fino al 20 marzo, quando si affronterà Manchester United quindi sarà interessante vedere quanto Jurgen Klopp ruoti di lato per prepararsi alla corsa. I Reds non possono permettersi punti persi, ma un infortunio dovuto al fatto di aver giocato troppo a ingranaggi chiave sarà altrettanto dannoso per le loro ambizioni. Aggiunta Luis Diaz aiuta a dare riposo alle ali, ma anche i difensori avranno bisogno di riposo.

Norwich: Josh Sargent è tornato ma le Canarie avranno difficoltà a ottenere un risultato in questo. La squadra potrebbe essere migliorata, ma in difesa non è abbastanza brava per competere con le prime squadre. Il ritorno di Mattia Normann aiuterà ed è anche positivo che Smith stia iniziando a ottenere il meglio Milot Rashica ma questa è una partita in cui il Norwich cercherà di fare del proprio meglio e vedere cosa succede da lì.

Predizione



Gli allenatori di fantasia saranno premiati con una doppietta di Mohamed Salah mentre il Liverpool rotola attraverso le Canarie. Scegliere: Liverpool 3, Norwich 0