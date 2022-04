Liverpool vs Everton: live streaming Premier League, canale TV, come guardare online, quote

Secondo posto Liverpool ospite 17° posto Everton domenica in Premier League nell’ultimo derby del Merseyside. I Reds sono a quattro punti dalla capolista Manchester City, ma non possono permettersi punti deboli per il resto della strada se vogliono riprendersi la corona. Nel frattempo, l’Everton ha del lavoro da fare per evitare la retrocessione, che attualmente riposa a disagio sopra la zona di lancio con un punto di vantaggio. Mentre quattro punti nelle ultime due partite aiuteranno la causa, il loro programma rimanente include ChelseaLeicester e Arsenaletra gli altri.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data : domenica 24 aprile | Tempo : 11:30 ET

: domenica 24 aprile | : 11:30 ET Posizione : Anfield — Liverpool, Inghilterra

: Anfield — Liverpool, Inghilterra TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Stati Uniti | fuboTV (prova gratis) Probabilità: Liverpool -500; Pesca +550; Everton +1400 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Liverpool: Roberto Firmino non ha giocato contro Manchester United martedì, ma si è allenato venerdì poiché il suo infortunio al piede sembra guarire. Il suo stato rimane nell’aria, ma Jurgen Klopp non ha altri problemi di infortunio. L’unico problema con cui ha a che fare è selezionare la squadra giusta tenendo presente anche la grande semifinale di Champions League contro il Villarreal infrasettimanale. È il momento cruciale per i Reds con gli alti ancora in gioco.

Everton: La lista degli infortuni è lunga per i Toffees. Tom Davies, Cenk Tosun, Andros Townsend e Nathan Patterson tutti restano fuori mentre Donny van de Beek e Yerry Mina sperano di tornare presto in campo. Ma siamo onesti: tutto questo riguarderà ciò che l’attacco dell’Everton può fare. I Reds segneranno più gol con ogni probabilità, quindi Richarlison e Dominic Calvert-Lewin saranno al meglio. Hanno il potenziale per rubare qualcosa qui e un pareggio sarebbe enorme per le loro speranze di rimanere in piedi.

Predizione

I Reds hanno una formazione forte anche con l’azione della Champions League in arrivo a metà settimana, e hanno pochissimi problemi con i vicini della città, battendoli all’inizio sulla strada per una comoda vittoria. Scegliere: Liverpool 3, Everton 0