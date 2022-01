Liverpool vs Arsenal: live streaming della Coppa EFL, canale TV, come guardarlo online, orario d’inizio, notizie sulla squadra, quote

Giovedì al via la prima delle gare di andata e ritorno tra Liverpool e Arsenal per determinare chi affronterà il Chelsea nella finale di Coppa di Lega. La prima partita doveva essere posticipata a causa dei casi di COVID al Liverpool combinati con le assenze alla Coppa d’Africa, ma ora entrambe le squadre sono colpite duramente. L’Arsenal potrebbe fare a meno di Emile Smith Rowe e Martin Odegaard in un centrocampo a cui manca già Thomas Partey. Al di fuori delle assenze di Sadio Mane, Mohamed Salah e Naby Keita, dovranno solo fare a meno di Divock Origi e Thiago Alcantara per infortuni.

Ecco le trame, come guardare la partita e altro:

Come guardare e quote

Data : giovedì 13 gennaio. | Volta : 14:45 ET

: giovedì 13 gennaio. | : 14:45 ET Posizione : Anfield — Liverpool, Inghilterra

: Anfield — Liverpool, Inghilterra Trasmissione in diretta: ESPN+

ESPN+ Probabilità: Liverpool -155; Disegna +305; Arsenal +400 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Liverpool: La guarigione di Alisson Becker e Trent Alexander-Arnold dal coronavirus sarà una grande spinta per una squadra del Liverpool che ha bisogno di rinforzi offensivi senza Salah. La partita arriverà troppo presto per Harvey Elliott, ma presto tornerà anche ad allenarsi in prima squadra. Mentre il Liverpool affronterà il Brentford in campionato domenica, possono giocare una squadra forte qui con minime preoccupazioni mentre Jurgen Klopp insegue un altro trofeo.

Arsenale: I Gunners avrebbero voluto giocare questa partita come inizialmente previsto considerando che la loro squadra ora è più debole rispetto a pochi giorni fa. Aggiungi una sconfitta all’ultimo secondo contro il Manchester City e una FA Cup sconvolta contro il Nottingham Forest e il morale non potrebbe essere più basso per la squadra di Mikel Arteta. Sarà tutto sulle spalle di Bukayo Saka e Gabriel Martinelli insieme a una forte prestazione difensiva per ottenere questo risultato. L’Arsenal non è andato bene contro le prime sei squadre in questa stagione, ma questa è un’altra possibilità per una vittoria decisiva.

Predizione



L’assenza di Odegaard sarà troppo da superare per l’Arsenal dato che Diogo Jota corre in casa. Scegliere: Liverpool 2, Arsenal 0