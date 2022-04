Liverpool-Villarreal: live streaming Champions League, canale TV, come guardare online, ora di inizio, notizie

Le semifinali di Champions League continuano mercoledì mentre i favoriti del Liverpool ospitano gli sfavoriti del Villarreal ad Anfield per l’andata. Se prevarranno i Reds sarà la loro terza finale nelle ultime cinque stagioni I Yellow Submarine tornano in semifinale per la seconda volta nella loro storia, cercando di tirare fuori un altro shock dopo aver rimbalzato Bayern Monaco nei quarti di finale e Juventus nel primo knockout fase rotonda.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Il palinsesto di mercoledì

Come guardare e quote

Data : mercoledì 27 aprile | Tempo : 15:00 ET

: mercoledì 27 aprile | : 15:00 ET Posizione : Anfield — Liverpool, Inghilterra

: Anfield — Liverpool, Inghilterra TV: CBS Diretta streaming: Paramount+

Probabilità: Liverpool -345; Disegna+460; Villarreal +900 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Liverpool: Ai Reds non mancano giocatori chiave, ma Roberto Firmino resta dubbioso. Gli occhi saranno puntati su come andranno le cose in attacco, con Mohamed Salah, Diogo Jota e Sadio Mane che dovrebbero iniziare. Ciò significa che il colombiano Luiz Diaz sarà probabilmente l’uomo dalla panchina per una scintilla nel secondo tempo, se ne avrà bisogno.

Villareal: Alberto Moreno (ginocchio) e Yeremy Pino (stiramento muscolare) sono entrambi fuori per l’andata, mentre Unai Emery dovrà sudare la condizione dell’attaccante Gerard Moreno. Il talento spagnolo è alle prese con un colpo al tendine del ginocchio che lo lascia dubbioso per questo scontro.

Predizione

I Reds corrono dilaganti e lasciano il sottomarino giallo che affonda dopo 90 minuti sbilenchi. Scegliere: Liverpool 3, Villarreal 0