Liverpool-Real Madrid: quando, dov’è la finale di UEFA Champions League? Ora di inizio, data, live streaming, TV

L’ultima giornata di UEFA Champions League è alle porte. Il Real Madrid affronterà il Liverpool su CBS e Paramount+ dopo che entrambe le squadre sono passate dalle semifinali. I Blancos hanno realizzato un’incredibile rimonta per far rimbalzare il Manchester City, mentre il Liverpool ha preso vita nella seconda metà della gara di ritorno eliminando il Villarreal. Questi risultati hanno creato un incontro tra due dei club di maggior successo nella storia della competizione.

Il Real ha un record di 13 titoli di Champions League, mentre il Liverpool è al terzo posto con sei. Se il Liverpool vincerà il settimo posto, eguaglierà il Milan per il secondo posto di tutti i tempi.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla finale di UEFA Champions League 2022:

Quando è la finale di UEFA Champions League?

La partita si svolgerà il 28 maggio 2022, con il calcio d’inizio fissato per le 15:00 ET e le 21:00 locali.

Dove si svolgerà la finale di UEFA Champions League?

La partita si svolgerà presso l’iconico Stade de France di Saint-Denis, in Francia, appena fuori Parigi. La sede ospita oltre 80.000 persone ed è stata aperta nel 1998 in vista della Coppa del Mondo in Francia. Questa sarà la terza finale di Champions League giocata lì dopo il 2000 e il 2006.

La sede della UEFA Champions League è stata cambiata?

Sì, la partita doveva originariamente essere giocata allo stadio Krestovsky di San Pietroburgo, in Russia. La UEFA ha deciso di trasferire la finale dopo l’invasione russa dell’Ucraina. La UEFA ha anche eliminato i club russi dalle competizioni UEFA e ha rimosso la nazionale dalle qualificazioni ai Mondiali.

Come posso guardare la finale di UEFA Champions League in TV o in live streaming?

Il gioco andrà in onda sia su CBS che su Paramount+. Puoi seguire tutte le partite di Champions League dal vivo e on demand su Paramount+.