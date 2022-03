Liverpool-Inter: diretta streaming, canale TV, come vedere la Champions League online, notizie, quote

Il Liverpool è a un passo dai quarti di finale di UEFA Champions League e cercherà di qualificarsi martedì quando affronterà l’Inter nella gara di ritorno degli ottavi di finale. I due si sono affrontati all’andata il 16 febbraio, ed è stata tutta Reds nel Nord Italia, vincendo 2-0 su due gol nel finale di Roberto Firmino e Mohamed Salah. Quella è stata una partita in cui l’Inter non è riuscita a registrare un tiro in porta, lasciando quello che sembra un compito quasi impossibile di rimontare contro uno dei favoriti per il titolo.

Ecco le notizie sulla squadra, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data : Martedì 8 marzo | Volta : 15:00 ET

: Martedì 8 marzo | : 15:00 ET Posizione : Anfield — Liverpool, Inghilterra

: Anfield — Liverpool, Inghilterra TV: CBS | Trasmissione in diretta: Sommo+

CBS | Sommo+ Probabilità: Liverpool -175; Disegna +320; Inter +460 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Liverpool: I Reds sembrano entrare in questo gioco sani al 100%. L’unico vero punto interrogativo è stato quello di Joel Matip dopo aver saltato la vittoria sul West Ham nel fine settimana a causa di un malore. Ma lunedì è tornato, presentandosi a pieno regime al fianco di Roberto Firmino e Thiago Alcantara, con tutti e tre attesi per questo scontro.

Inter: L’esterno Ivan Perisic ha avuto a che fare con l’affaticamento muscolare e di conseguenza ha saltato due partite. Nel frattempo, il centrocampista centrale Nico Barella sbaglia ancora una volta, scontando la seconda delle due giornate di squalifica subite nella fase a gironi. Quindi, dopo aver saltato l’andata in cui l’Inter avrebbe potuto usare la sua creatività, l’Inter dovrà trovare il modo di produrre qualcosa senza di lui in quelli che saranno 90 minuti pieni di pressione ad Anfield.

Scenari

Il Liverpool avanza con una vittoria, un pareggio o una sconfitta di un gol

Una vittoria con due gol per l’Inter costringerebbe i tempi supplementari

Una vittoria di tre gol o meglio dell’Inter la vedrà avanzare

Predizione

I Reds si occupano degli affari in casa, arrivando comodamente ai quarti di finale con Luis Diaz che segna una doppietta. Scegliere: Liverpool 2, Inter 1