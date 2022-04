Liverpool-Benfica: live streaming Champions League, canale TV, come guardare online, notizie, quote

Il Liverpool entra in partita con un discreto vantaggio essendo andato in Portogallo ed è uscito con una vittoria per 3-1, ma non può espellere il Benfica al ritorno. Ibrahima Konate, Sadio Mande e Luis Diaz hanno segnato tutti all’andata mentre Darwin Nunez ne ha tirato uno per il Benfica. La squadra portoghese è nota per il suo coraggio difensivo nella competizione, ma alla fine è stato annullato in un appuntamento con il Liverpool.

Riusciranno a segnare un gol in anticipo per progettare una rimonta o sarà una vittoria facile per i Reds? Considerando la loro potenza di fuoco, non riesco a vedere il Benfica impedire al Liverpool di segnare, e vincere ai rigori non è il loro stile, quindi questa è una partita che potrebbe diventare rapidamente sbilenca.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : mercoledì 13 aprile | Tempo : 15:00 ET

: mercoledì 13 aprile | : 15:00 ET Posizione : Anfield — Liverpool, Inghilterra

: Anfield — Liverpool, Inghilterra TV: CBS | Trasmissione in diretta: Sommo+

CBS | Sommo+ Probabilità: Liverpool -390; Pesca +500; Benfica +1000 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Liverpool: I Reds non hanno assenze importanti, quindi ci si aspetta che inizino la partita con la loro rosa di prima scelta. Diogo Jota e Sadio Mane sono sui cartellini gialli, ma si sono resettati in semifinale quindi anche se ne prendono uno dovrebbero stare bene. Tutto è pronto per essere normale per Jurgen Klopp. Di fronte al Manchester City di nuovo nel fine settimana, c’è la possibilità che ci sia qualche rotazione ma non abbastanza per mettere a rischio il pareggio.

Benfica: Rafa Silva è l’unico assente previsto per il Benfica, ma numerosi giocatori salteranno la prossima gara se verranno ammoniti. Non è qualcosa di cui possono preoccuparsi perché tutti dovranno lasciare tutto in campo per avere una possibilità contro il Liverpool.

Predizione

Mohamed Salah riprende le sue scarpe da gol mentre il Liverpool rotola in questa partita. Scegliere: Liverpool 2, Benfica 0