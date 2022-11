Livella laser Lidl Parkside al prezzo eccezionale di 24,99 €

Livella laser CUSBON, laser a croce autolivellante con linea laser rossa orizzontale e verticale, IP54 impermeabile e antipolvere, laser rotante a 360°, borsa, per la decorazione domestica

LASER AD ALTA PRECISIONE E ALTA VISIBILITÀ: il potente laser a linee incrociate proietta facilmente 110 ampi angoli di croci rosse per facilitare il lavoro di livellamento, luminoso e chiaro. Che si tratti di una luminosa giornata di sole o di una notte buia, la sua linea laser rossa è sempre ben visibile per fornire i risultati più accurati per il miglioramento della casa o altri progetti fai-da-te. ELEVATO GRADO DI PROTEZIONE: Il laser di linea raggiunge il grado di protezione IP54 (resistenza agli urti, resistente all’acqua, alla polvere, agli urti, all’usura, agli urti, al freddo, alle alte temperature). La custodia antiurto durevole e di alta qualità offre 4 piedi di protezione dalle collisioni. È ideale per lavori di costruzione e decorazione domestica. AUTOLIVELLAMENTO ENTRO 4°: Sbloccare il pendolo, angolo di inclinazione ≤ 4°, il livello del laser livellerà automaticamente la linea orizzontale/verticale/trasversale, altrimenti il ​​laser lampeggerà indicando una condizione di fuori livello. Blocca il pendolo, avvia la modalità manuale, blocca manualmente le linee per l’allineamento ad altri angoli. DISPOSITIVO DI MONTAGGIO FLESSIBILE: la livella laser può essere montata su un treppiede o fissata alla maggior parte delle superfici metalliche utilizzando il supporto magnetico incluso, consentendo di ruotare la livella laser di circa 360 gradi per proiettare raggi in qualsiasi posizione o angolazione o regolare l’altezza del treppiede . ECCELLENTE SERVIZIO POST-VENDITA E UN ANNO DI GARANZIA: non ci concentriamo solo sulla progettazione e sviluppo di laser a livello di linea, ma garantiamo anche alta qualità e prezzo ragionevole. Inoltre, forniamo un servizio post-vendita di un anno per i nostri prodotti. In caso di domande sui prodotti, non esitate a contattarci.