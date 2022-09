L’iPhone 14 è già nei negozi

L’azienda Apple ha già immesso sul mercato i nuovi modelli di iPhone che ha annunciato all’inizio di questo mese in una conferenza internazionale: i più basilari iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Il 14 Plus arriverà il 7 ottobre.

Tutti integrano il chip A16 Bionic e inoltre i modelli Pro introducono un design rivoluzionario nel loro rinnovato notch; offre la funzionalità di sempre attivo e integra per la prima volta a Fotocamera principale da 48 MP con sensore Quad Pixel.

Funzionalità in primo piano

I nuovi modelli, come riportato durante la presentazione dall’azienda stessa, sono gli smartphone con la migliore fotocamera sul mercato e la migliore batteria.

Gli amanti dei piccoli schermi non sono più fortunati, poiché con le novità di quest’anno c’è un chiaro impegno per i grandi schermi. Un fatto davvero eccezionale è che Pro e Pro Max integrano una tacca ridisegnata, che garantisce varie capacità che ha battezzato come Island Display. Il resto delle novità ha a che fare con miglioramenti incrementali della batteria e della fotocamera, sfruttando il nuovo chip A16 Bionic.

il differenziale

Il design frontale del Pro è totalmente nuovo, c’è il 30% in meno di area dedicata al notch. Apple introduce il concetto di Dynamic Island per riferirsi a una nuova esperienza utente in termini di avvisi e attività in background.

Dynamic Island mantiene uno stato attivo che consente agli utenti di accedere ai controlli semplicemente tenendolo premuto. Le attività in esecuzione e in background sono ancora visualizzate e con cui è possibile interagire. Inoltre, anche le app di terze parti in iOS 16 possono sfruttare le funzionalità di Dynamic Island.

Anche la fotocamera frontale è stata ridisegnata per occupare meno schermo.

Prezzi e finanziamento

L’iPhone 14 Pro è in vendita a € 54,96 al mese per 24 mesi o € 1.319 senza rinnovo e l’iPhone 14 Pro Max a € 61,21 al mese per 24 mesi o € 1.469 senza rinnovo sulla pagina Apple apple.com/es/ negozio e nei nostri negozi.

Nel nostro mercato e nei rivenditori autorizzati, l’iPhone 14 costa € 42,04 al mese per 24 mesi o € 1.009 senza rinnovo, e il nuovo concept di iPhone 14 Plus verrà rilasciato a 48,29€ al mese per 24 mesi o per € 1.159 nessun rinnovo.

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono ora disponibili in viola intenso, argento, oro e nero siderale, con capacità di 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.