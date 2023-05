L’inverno ha danneggiato i tuoi piedi ma Lidl ha la soluzione: mostrali d’estate grazie a questa macchina.

I piedi sono una delle parti più importanti del corpo e anche una delle più sottoposte a stress, soprattutto quando si cammina molto o su superfici che possono danneggiarli se non si indossa la calzatura giusta, perciò è fondamentale dar loro le cure necessarie per mantenerli sempre nelle migliori condizioni. Oggi ti presentiamo un prodotto di Lidl per la cura dei piedi che li renderà come nuovi dopo tutto quello che hanno subito durante il freddo inverno, e in più ad un prezzo ridicolo che lo sta facendo vendere come dei hot dog.

Lidl ha una sezione di bellezza molto interessante nei suoi negozi dove puoi trovare tutto il necessario per la cura della tua pelle, sia del viso che delle gambe, delle mani, dei piedi e di qualsiasi altra zona, sempre con le migliori garanzie di ingredienti o materiali.

La raspa elettrica di Lidl che rinnova i tuoi piedi

Si tratta della raspa elettrica, un apparecchio ideale per liberarti dei calli e delle duroni che hai nei piedi e che solitamente compaiono soprattutto dopo l’inverno, dopo molti mesi con le scarpe chiuse, il che è fastidioso e antiestetico, proprio in un periodo in cui si inizia a usare la calzatura che lascia vedere i piedi, almeno in parte. Questa meraviglia che ti cambierà la vita ha un prezzo di soli 7,99 €, un affare visto che quello che ti offre è infinitamente superiore a quella cifra.

Questa fantastica raspa di Lidl è classificata come “Prodotto stella” dalla catena tedesca e ha caratteristiche così interessanti come 2 velocità, 2 accessori per la limatura (fine e grossa) e un interruttore scorrevole on/off con blocco di trasporto, tra gli altri. Oltre ad essere molto efficace per rimuovere i duroni dei piedi, ti sarà utilissimo anche per mani e gomiti, quindi potrai sfruttarlo molto.

Disponibile in due colori (bianco, rosa), il kit di vendita include un pennello per la pulizia, un coperchio protettivo e 2 batterie AA, necessarie per il suo funzionamento. Realizzato in plastica per la parte del guscio e ABS con rivestimento di sabbia di quarzo per la zona della lima, ha una dimensione di 16,3 x 8 cm, con un peso di 132 g.

Se vuoi assicurarti di avere i tuoi piedi, le mani e i gomiti liberi da duroni e calli, non c’è dubbio che questa raspa di Lidl è uno dei migliori apparecchi che puoi avere a casa per dare a quelle zone del corpo le cure adeguate.