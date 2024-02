L’invenzione per avere denti bianchi e sani proviene da Lidl e costa meno di 20 euro

Desideri avere un sorriso perfetto senza spendere troppo tempo o denaro? Se vuoi anche prevenire caries, tartaro e malattie gengivali, ma cerchi un modo facile e comodo per pulire la tua bocca dopo ogni pasto, allora dovresti conoscere il prodotto Lidl che sta facendo impazzire tutti e che è una vera e propria invenzione.

Nel bazar di Lidl puoi trovare di tutto, inclusi prodotti che sono i migliori per l'igiene e la cura della nostra bocca. Ad esempio, si distinguono gli spazzolini elettrici, anche di marche come Oral B, ma questa volta ci concentriamo su un'altra “invenzione”: l'irrigatore orale di Lidl, un prodotto che ti aiuterà a mantenere un'igiene orale efficace e che costa solo 19.99 euro.

Cos'è un irrigatore orale e a cosa serve?

Un irrigatore orale è un dispositivo che emette un getto d'acqua a pressione che si dirige verso le aree della bocca che lo spazzolino da denti non raggiunge, come gli spazi interdentali, le gengive o le zone più profonde della lingua. L'obiettivo è quello di eliminare i residui di cibo, la placca batterica e i batteri che si accumulano in queste aree e che possono causare problemi come carie, gengivite, parodontite o alitosi.

L'uso dell'irrigatore orale complementa lo spazzolamento dei denti, ma non lo sostituisce. È consigliato usarlo dopo aver spazzolato i denti, almeno una volta al giorno, preferibilmente di notte. Può anche essere usato prima dello spazzolamento, per facilitare l'eliminazione dei residui di cibo più grandi.

Quali sono i benefici dell'irrigatore orale?

I benefici dell'irrigatore orale sono numerosi:

Migliora la salute delle gengive, massaggiandole e stimolando il loro flusso sanguigno. Previene e riduce l'infiammazione, il sanguinamento e la sensibilità delle gengive.

massaggiandole e stimolando il loro flusso sanguigno. Previene e riduce l'infiammazione, il sanguinamento e la sensibilità delle gengive. Elimina il 99% della placca batterica , riducendo il rischio di carie e di altre malattie orali.

, riducendo il rischio di carie e di altre malattie orali. Pulisce gli apparecchi ortodontici , le protesi dentarie, gli impianti e i ponti, impedendo l'accumulo di residui di cibo e batteri che potrebbero danneggiarli o causare alito cattivo.

, le protesi dentarie, gli impianti e i ponti, impedendo l'accumulo di residui di cibo e batteri che potrebbero danneggiarli o causare alito cattivo. Rinfresca l'alito , eliminando i batteri che producono odori sgradevoli.

, eliminando i batteri che producono odori sgradevoli. Migliora l'estetica dentale, prevenendo la formazione di macchie e l'oscuramento dei denti.

Qual è la particolarità dell'irrigatore orale di Lidl?

L'irrigatore orale di Lidl è un prodotto del marchio Nevadent, che si distingue per offrire prodotti di qualità a prezzi accessibili. L'irrigatore orale di Lidl ha le seguenti caratteristiche:

Ha un'intensità di getto d'acqua regolabile in 3 posizioni: normale, getto e morbido. In questo modo, si può adattare alle necessità e alle preferenze di ogni utente e alla sensibilità di ogni zona della bocca.

normale, getto e morbido. In questo modo, si può adattare alle necessità e alle preferenze di ogni utente e alla sensibilità di ogni zona della bocca. Ha due ugelli con anelli di riconoscimento di diversi colori, il che permette a più persone di usarlo senza confondersi.

il che permette a più persone di usarlo senza confondersi. Ha un serbatoio d'acqua facile da riempire integrato nel manico, con una capacità di 130 ml. Questo permette una pulizia completa della bocca senza dover ricaricare l'acqua.

Questo permette una pulizia completa della bocca senza dover ricaricare l'acqua. Ha una batteria al litio ricaricabile, con un'autonomia di fino a 45 minuti. Si carica tramite un cavo USB, il che ne facilita l'uso e il trasporto.

con un'autonomia di fino a 45 minuti. Si carica tramite un cavo USB, il che ne facilita l'uso e il trasporto. Ha un design ergonomico e compatto, che si adatta alla mano e occupa poco spazio. Inoltre, può essere installato a parete, poiché include il materiale di montaggio.

Come si usa l'irrigatore orale di Lidl?

Utilizzare l'irrigatore orale di Lidl è molto semplice. Basta seguire questi passaggi:

Riempire il serbatoio con acqua tiepida . È possibile aggiungere un po' di colluttorio se si desidera.

. È possibile aggiungere un po' di colluttorio se si desidera. Scegliere l'ugello e la posizione dell'intensità del getto d'acqua .

. Accendere l'irrigatore e dirigere il getto d'acqua verso le zone che si desidera pulire, mantenendo una distanza di circa 3 mm tra l'ugello e i denti o le gengive. Si consiglia di iniziare dalla parte posteriore della bocca e di avanzare verso la parte anteriore, pulendo sia la parte esterna che quella interna dei denti. Si deve anche pulire la lingua, dalla parte posteriore alla punta.

mantenendo una distanza di circa 3 mm tra l'ugello e i denti o le gengive. Si consiglia di iniziare dalla parte posteriore della bocca e di avanzare verso la parte anteriore, pulendo sia la parte esterna che quella interna dei denti. Si deve anche pulire la lingua, dalla parte posteriore alla punta. Mantenere la bocca leggermente aperta e lasciare che l'acqua esca dall'altro lato, senza ingoiarla. Si può usare un bicchiere o un lavandino per raccogliere l'acqua.

Come si pulisce l'irrigatore orale di Lidl?

Per mantenere l'irrigatore orale di Lidl in buone condizioni, si deve pulire dopo ogni uso. Per farlo, si devono seguire questi passaggi:

Svuotare il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua pulita.

con acqua pulita. Pulire l'ugello con acqua e asciugarlo con un panno morbido.

e asciugarlo con un panno morbido. Conservare l'irrigatore e l'ugello in un luogo asciutto e pulito, evitando l'esposizione diretta al sole o al calore.

e l'ugello in un luogo asciutto e pulito, evitando l'esposizione diretta al sole o al calore. Caricare l'irrigatore quando necessario, utilizzando il cavo USB e un adattatore di corrente adeguato. L'irrigatore orale di Lidl è un prodotto che offre un'igiene orale efficace, prevenendo e trattando i problemi dentali più comuni. Il suo prezzo è molto economico, solo 19.99 euro, e la sua qualità è molto buona, in quanto dispone di una batteria ricaricabile, un serbatoio d'acqua integrato, un'intensità di getto d'acqua regolabile e due ugelli intercambiabili. Il suo utilizzo è molto semplice e comodo, e la sua pulizia è molto semplice. Inoltre, può essere installato a parete, risparmiando spazio e facilitando l'accesso.

Se vuoi avere una bocca sana e bella, non esitare e acquista l'irrigatore orale di Lidl. Sarai sorpreso dal risultato.