L’invenzione geniale di Ikea che cambia la vita: si usa nei cassetti e negli armadi e non l’avresti mai immaginato

È ampiamente riconosciuto che Ikea offre costantemente prodotti di design, funzionali ed economici per tutti i gusti e necessità. Ma non si limita solo a vendere mobili, Ikea è anche una continua fonte di innovazione per creare soluzioni che rendono la vita dei suoi clienti più semplice. Un esempio perfetto sono le sue soluzioni di illuminazione, come quelle che andremo a scoprire. Presentiamo ora l'invenzione di Ikea che trasforma la vita: utilizzabile in cassetti e armadi, non l'avresti mai immaginato.

La geniale invenzione di Ikea per cassetti e armadi

Di tutti i molti prodotti che possiamo trovare in Ikea, le sue soluzioni di illuminazione sono tra le più ricercate, in quanto sono grandi “invenzioni” per assicurare che i nostri armadi e i cassetti abbiano sempre la giusta illuminazione senza il bisogno di perdere tempo alla ricerca degli abiti da indossare. In particolare, stiamo parlando delle luci LED OLEBY, STÖTTA e ROLFSTORP, che ti permettono di illuminare i tuoi spazi di stoccaggio in modo intelligente, pratico ed ecologico. Vediamo in dettaglio:

OLEBY: illuminazione con sensore per armadi

Ti è mai capitato di aprire l'armadio e non vedere nulla perché è troppo buio? O di dover accendere la luce della stanza per cercare qualcosa nell'armadio e disturbare il tuo partner che sta dormendo? Con OLEBY, questi problemi non esisteranno più. OLEBY è una illuminazione LED con sensore che si attiva quando rileva movimento e si spegne quando non c'è nessuno nelle vicinanze. Così potrai vedere il contenuto del tuo armadio senza dover accendere altre luci, risparmiando energia allo stesso tempo.

OLEBY è venduto in confezioni da due unità al prezzo di 12,99€. Ogni unità ha una lunghezza di 25 cm e può essere facilmente posizionata nella parte superiore o laterale dell'armadio, grazie alla sua cinta adesiva. La luce dell'armadio OLEBY include diodi, che durano 30 volte più di una lampadina a incandescenza, consumano meno energia e non devono essere sostituiti. Inoltre, ha un design discreto ed elegante, che si adatta a qualsiasi stile di armadio. Con OLEBY, il tuo armadio avrà un'illuminazione ottimale e personalizzata, che renderà la tua vita più facile.

STÖTTA: illuminazione LED a batteria con sensore per cassetti e ripiani

Se hai cassetti, ripiani o scaffali dove conservi oggetti piccoli o che usi raramente, potrebbe essere difficile trovare ciò che stai cercando quando ne hai bisogno. Per risparmiare tempo e spazio, ti consigliamo di provare STÖTTA, un'illuminazione LED a batteria con sensore che si accende e si spegne automaticamente quando apri o chiudi il cassetto o il ripiano. In questo modo, potrai vedere ciò che c'è dentro senza dover cercare al buio o usare una torcia.

STÖTTA ha una lunghezza di 32 cm ed un prezzo di 9,99€. Funziona a pile, può essere posizionato ovunque senza bisogno di essere collegato alla corrente elettrica. Poiché la luce LED emette poco calore, può essere utilizzata in spazi ristretti, come armadi, cassetti e ripiani. STÖTTA utilizza LED, che consumano fino all'85% in meno di elettricità e durano 20 volte più delle lampadine a incandescenza. Inoltre, STÖTTA è testato e approvato per l'uso in bagno, quindi può anche essere utilizzato per illuminare l'interno dei mobili del lavabo o della doccia. Con STÖTTA, avrai un'illuminazione pratica ed efficiente, che ti aiuterà a organizzare meglio le tue cose.

ROLFSTORP: illuminazione LED con regolatore di intensità

Se desideri avere un controllo totale sull'illuminazione dei tuoi spazi di stoccaggio, ti suggeriamo di provare ROLFSTORP, un'illuminazione LED con regolatore di intensità che ti permette di regolare la luce in base alle tue preferenze e necessità. Con ROLFSTORP, potrai creare diversi ambienti ed effetti nei tuoi cassetti e armadi, da una luce soffusa e rilassante a una luce intensa e brillante.

ROLFSTORP ha un prezzo di 8,99€ e funziona tramite una porta USB, ad esempio, quella di un caricatore portatile o di un computer, o tramite le pile ricaricabili LADDA da 2450 mAh di IKEA, vendute separatamente. ROLFSTORP dispone di un regolatore tattile che permette di accendere, spegnere e regolare l'intensità luminosa con un semplice tocco. Inoltre, ROLFSTORP offre un'illuminazione senza riflessi, che non affatica la vista. Puoi utilizzare la lampada in orizzontale o in verticale, a seconda dello spazio che desideri illuminare. Con questa lampada sottile, puoi illuminare anche gli spazi più piccoli della tua casa. ROLFSTORP è facile da installare. Devi solo rimuovere la carta dalla cinta adesiva e posizionare la lampada dove preferisci.

Come hai potuto vedere, Ikea offre prodotti straordinari che possono cambiare la tua vita: utilizzabili in cassetti e armadi, e che non avresti mai immaginato di poter utilizzare in questo modo. Con le luci LED OLEBY, STÖTTA e ROLFSTORP, potrai illuminare i tuoi spazi di stoccaggio in modo intelligente, pratico ed ecologico. Questi prodotti ti permetteranno di vedere meglio ciò che conservi, di risparmiare energia, di creare atmosfere e di organizzare meglio le tue cose. Non aspettare e visita il tuo negozio Ikea più vicino o il loro sito web per scoprire questi prodotti che renderanno la tua vita più semplice e confortevole. Non te ne pentirai!.