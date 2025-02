Quando si tratta di proteggere la nostra casa, molti pensano a sistemi di sicurezza costosi come sofisticate allarmi o abbonamenti mensili, che possono comportare spese elevate. Tuttavia, Lidl ha trovato la soluzione perfetta per chi cerca tranquillità senza dover investire grandi somme di denaro. Questo è l’invenzione di Lidl che renderà la tua casa il luogo più sicuro senza spendere quasi niente.

Garantisci la sicurezza della tua casa senza spendere una fortuna

Immagina di arrivare a casa e che la luce del corridoio si accenda automaticamente al rilevamento della tua presenza, oppure che qualsiasi intruso venga scoperto senza dover installare costosi sistemi. Tutto questo è reso possibile dalla presina adattatore con rilevatore di movimento senza fili di Lidl, che consente di migliorare la sicurezza della tua casa in modo semplice ed economico. Questo piccolo ma intelligente dispositivo è progettato per attivare qualsiasi apparecchio collegato quando rileva movimento, rendendolo l’opzione ideale per illuminare aree di passaggio, scoraggiare visite indesiderate o semplicemente aumentare il comfort in casa. Per soli 11,99 euro, questa presa intermedia con sensore di movimento funziona tramite radiofrequenza e ha una portata di fino a 40 metri, permettendoti di posizionarlo in vari punti della casa senza problemi. Inoltre, il suo rilevatore di movimento radio può essere montato a parete e viene fornito con tutto il necessario per l’installazione.

Un dispositivo innovativo per la tua casa

Il presina adattatore con rilevatore di movimento senza fili di Lidl è un dispositivo innovativo che permette di connettere una lampada o un altro apparecchio elettrico e attivarlo automaticamente quando rileva presenza nel suo raggio d’azione. Il suo funzionamento è semplice ed efficace: al rilevamento di un movimento in un raggio di fino a 7 metri e con un angolo di rilevamento di 110 gradi, la presina si attiva, fornendo luce o energia ai dispositivi connessi. Questo lo rende ideale per corridoi, scale o qualsiasi area di passaggio dove un’illuminazione automatica può risultare pratica e comoda.

Modi di funzionamento e configurazione semplice

Questo dispositivo non solo è facile da usare, ma permette anche di regolare il suo funzionamento in base alle esigenze di ogni casa. Offre tre modalità selezionabili:

Modalità Giorno: la presa si attiva con il movimento in qualsiasi momento del giorno.

la presa si attiva con il movimento in qualsiasi momento del giorno. Modalità Notte: si attiva solo quando rileva movimento in condizioni di scarsa luce.

si attiva solo quando rileva movimento in condizioni di scarsa luce. Modalità Giorno e Notte: si attiva indipendentemente dalla luce ambientale, garantendo che l’apparecchio collegato funzioni sempre che ci sia movimento.

Queste opzioni consentono di personalizzare l’uso del sensore di movimento e ottimizzare il consumo energetico.

Sicurezza ed efficienza energetica in un unico dispositivo

Uno dei principali vantaggi della presina con rilevatore di movimento di Lidl è la sua capacità di migliorare la sicurezza della casa senza dover fare investimenti costosi. Accendendo automaticamente le aree di passaggio o attivando i dispositivi, scoraggia i potenziali intrusi e fornisce tranquillità agli abitanti della casa.

Inoltre, questo gadget contribuisce anche al risparmio energetico. Prevenendo che luci o apparecchi rimangano accesi inutilmente, aiuta a ridurre il consumo di elettricità e, di conseguenza, la bolletta della luce. La sua capacità di carico massima è di 3680 W, quindi può essere utilizzato con una vasta gamma di dispositivi elettrici.

Quindi, se stai cercando una soluzione pratica ed economica per migliorare la sicurezza e l’efficienza della tua casa, questa presina con sensore di movimento di Lidl è l’opzione perfetta. Il suo prezzo accessibile di 11,99 euro, combinato con la sua facilità d’uso, lo rende un gadget indispensabile per qualsiasi casa. Inoltre, la sua tecnologia senza fili a radiofrequenza consente di posizionarlo nel posto più conveniente senza dover fare installazioni complicate.

Con questo piccolo dispositivo, puoi migliorare la sicurezza della tua casa, risparmiare energia e godere di una maggiore comodità, tutto senza spendere quasi niente. Senza dubbio, un’altra invenzione di Lidl che vale la pena provare.