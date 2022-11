L’invenzione di Aldi che sta andando a ruba

Per quanto riguarda la conservazione degli alimenti e, in particolare, la loro conservazione, Aldi ha proposto un’invenzione che sta andando a ruba. avanzi di ciboè molto importante avere i contenitori giusti, in modo che quando si mettono gli avanzi in frigo o nel frigorifero, si abbiano i contenitori giusti per tenerli in frigo. congelatore ma spesso questi contenitori non sono solo un mezzo per mantenere intatto il congelatore. fittoni che potrebbero occupare troppo spazio. Ecco perché vogliamo presentarvi un prodotto che vorrete assolutamente avere subito. Tutto una grande invenzione di Aldi, che sta lanciando sul mercato degli straordinari sacchetti ermetici in silicone che vanno a ruba.

I sacchetti in silicone che stanno andando a ruba da Aldi

Tra i tanti prodotti che attualmente sono in aumento nel Aldisembra essere il loro sacchetti di silicone l'”invenzione”. che tutti i vostri clienti hanno voluto acquistare. Borse che sono completamente ermetico e a prova di perdite.Così si possono mettere anche alimenti un po’ liquidi o con una salsa e conservarli in frigorifero o nel congelatore senza problemi. Sacchetti in grado di resistere a temperature molto basse. Possono infatti resistere fino a -40 ºC Una volta riempito e chiuso il vostro sacchetto ermetico Aldi, potete metterlo in frigorifero o in freezer e anche quando lo svuotate, potete metterlo in frigorifero o in freezer e conservarlo (anche se nel caso di alimenti caldi è meglio aspettare che siano a temperatura ambiente prima di conservarli). lavarlo in lavastoviglie senza rischi di rottura o disintegrazione, in quanto in grado di resistere alle alte temperature (fino a 180 °C Disponibili in diversi formati, i sacchetti ermetici di Aldi sono disponibili in diverse misure. possono essere acquistati in unità con capacità di due litri in un confezione da due sacchetti, capacità un litro o anche in un confezione da tre sacchetti con capacità di 500 ml di cibo o di liquidi. Il prezzo delle borse è di 5,99 euro. Sia che li acquistiate singolarmente o in una delle confezioni sopra citate, non aspettate a mettere le mani su questi sacchetti ermetici, che sono venduti anche in diversi colori per rendere più facile l’identificazione degli alimenti conservati. E se preferite, potete usare queste borse anche per portare il vostro cibo al lavoro. senza dover portare con sé un cestino per il pranzo di plastica o di vetro, oppure che i bambini portino con sé la merenda a scuola senza il rischio di macchiare l’interno dello zaino.