L’invenzione da spiaggia di H&M Home: vi piacerà!

Con l’estate alle porte, in molte parti del Paese il clima è già abbastanza caldo per andare in spiaggia a fare un bagno e a prendere il sole per almeno un paio d’ore, e presto quasi tutte le zone costiere godranno del clima migliore dell’anno. Oggi vi mostriamo un invenzione di H&M Home offre sempre più articoli per la casa, o per la spiaggia in questo caso, che sono molto venduti e rendono questa sezione del negozio svedese un grande successo. Durante la stagione balneare, tutti i negozi di decorazioni propongono già collezioni estive con una moltitudine di articoli ideali per aggiungere un tocco di stile all’estate.

Il tappetino da spiaggia di H&M che ti piacerà

Questo è il Tappeto da spiaggia? Un materasso molto confortevole, leggermente imbottito, che vi permetterà di trascorrere molte ore in spiaggia o in piscina in totale comodità. Il prezzo di questo fantastico tappetino è di 34,99€, un buon investimento in quanto si tratta di un prodotto di qualità che potrete utilizzare per diversi anni se ve ne prenderete cura.

Questo tappetino da spiaggia da H&M è realizzato in misto cotone e lino nei colori bianco da un lato e nero dall’altro, colore presente anche nel contorno del tappeto e nelle nappe che decorano gli angoli. Lo strato esterno è in 100% cotone, mentre la parte laterale è in 100% poliestere, l’interfodera è in 100% poliestere e il tessuto esterno è in 90% cotone e 10% lino. Con questo tappetino è un impegno per la sostenibilità Il 60% del poliestere del tessuto esterno è riciclato, come parte dell’impegno del rivenditore svedese per prodotti più sostenibili. godetevi il massimo comfort Che siate in spiaggia, in piscina, in giardino o in terrazza quest’estate, questo tappetino da spiaggia di H&M diventerà sicuramente il vostro alleato per ore e ore di tintarella senza che il vostro corpo soffra per la durezza della superficie. Design, estetica, funzionalità e ottimo rapporto qualità-prezzo… questo meraviglioso tappetino ha tutto!