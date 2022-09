L’Interpol ordina l’arresto di Do Kwon, responsabile del crollo di una delle più grandi criptovalute del mondo

Il Interpol ha emesso un mandato di perquisizione e arresto internazionale per il sudcoreano Do Kwonil controverso responsabile delle criptovalute Luna Y terra, il cui crollo a maggio ha trascinato il mercato mondiale delle valute virtuali a perdere fino a 300.000 milioni di dollari. Lo ha annunciato lunedì l’ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul.

All’inizio di maggio, Luna era una delle dieci criptovalute più apprezzate al mondo. Pochi giorni dopo, il valore di questo asset è precipitato, spazzando via $ 60 miliardi e lasciando migliaia di investitori bloccati.

Le autorità di Corea del Sud Kwon, un ingegnere di 31 anni, e altri cinque dirigenti della sua azienda sono stati accusati Laboratori Terraformdi molteplici reati, inclusa la violazione delle leggi finanziarie nazionali.

Posizione sconosciuta

La scorsa settimana la Procura ha già emesso un’ordinanza di detenzione contro il co-fondatore di quelli risorse crittografiche, ma di fronte alle difficoltà di trovarlo, hanno chiesto l’aiuto della polizia mondiale. A quel tempo, si credeva che Kwon si trovasse a Singapore, dove risiedeva dall’inizio dell’anno, ma al momento non si sa dove si trovi. Le autorità sudcoreane ritengono che ci siano “prove circostanziali di drenareL'”avviso rosso” dell’Interpol chiede alla polizia di tutto il mondo di localizzare e trattenere temporaneamente il latitante se entra nel loro territorio per una possibile estradizione.

Non sono “in fuga” o qualcosa di simile – per qualsiasi agenzia governativa che ha mostrato interesse a comunicare, siamo in piena collaborazione e non abbiamo nulla da nascondere — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) 17 settembre 2022

Kwon ha risposto a quelle accuse delle autorità sudcoreane negando quella più grande. “Non sono ‘in fuga’ o qualcosa del genere; a qualsiasi agenzia governativa che ha mostrato interesse a mettersi in contatto, siamo in piena cooperazione e non abbiamo nulla da nascondere”, ha twittato, sembrando ridere dell’indagine.

Crollo del mercato delle criptovalute

La criptovaluta Terra, nota anche come UST, era alimentata da a algoritmo che dovrebbe mantenere il suo prezzo stabile a un valore costante di un dollaro, evitando così il tradizionale volatilità di valute il cui valore dipende dalla domanda e dall’offerta. Tuttavia, il sistema ha fallito e con esso la fiducia dei suoi investitori. Ciò ha accelerato il crollo del suo valore. I tentativi di Kwon di correggere la caduta fallirono e portarono a una caduta di Bitcoinla criptovaluta di riferimento mondiale.

Il crollo di Luna e Terra ha messo in luce pratiche finanziarie rischiose da parte dell’azienda. Il mercato delle criptovalute non si è ripreso dall’implosione di questi asset lo scorso maggio, che ha portato al “panico bancario” -nelle parole del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti- e al fallimento di altre piattaforme come Rete Celsiusuno dei più grandi prestatori di criptovalute al mondo.