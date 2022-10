L’Inter si raduna attorno a Simone Inzaghi nella vittoria sfrenata sul Barcellona per rimanere in vita in Champions League

MILANO — I tifosi dell’Inter che si preparano al peggio sono rimasti piacevolmente sorpresi quando la loro squadra è riuscita a vincere 1-0 sul Barcellona a San Siro martedì, mettendoli in lizza per un posto nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League. A metà della fase a gironi, con tre gare dal termine e sei punti in tasca, i nerazzurri dovranno concentrarsi sul resto del campionato europeo a causa del loro pessimo inizio di stagione di Serie A. Con soli 12 punti dopo otto partite e 13 gol subiti, l’Inter è attualmente nona in classifica italiana, a otto punti dalle capolista Napoli e Atalanta.

La Champions League è l’unica salvezza per Inzaghi in questo momento poiché il suo posto continua a scaldarsi, altrimenti è sempre più probabile che l’Inter opti per il cambio dell’attuale allenatore. La partita dell’UCL della prossima settimana al Camp Nou contro l’FC Barcelona (Paramount+) ci dirà probabilmente molto di più sulle loro possibilità di raggiungere il turno successivo in stagioni consecutive per la prima volta dal 2011-12.

L’Inter ha mostrato forza

La squadra di Inzaghi aveva bisogno di questo tipo di prestazioni per dimostrare di essere ancora viva e motivata dal proprio allenatore. Vincere in casa contro la squadra di Xavi darà ulteriore motivazione e buon umore in vista della partita di sabato contro il Sassuolo (9:00 ET | Paramount+) e della partita della prossima settimana contro il Barcellona in trasferta, la partita più importante della loro campagna di Champions League. Infine, giocatori chiave come Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu (a parte il gol della vittoria) hanno mostrato il carattere giusto che era scomparso nelle scorse settimane. Inoltre, Milan Skriniar è stato eccezionale dopo un inizio di stagione molto difficile, dove le sue prestazioni sono state probabilmente influenzate dalle voci di trasferimento del PSG in estate. Tutto sommato, l’Inter aveva un disperato bisogno di questa vittoria per guadagnare più tempo e dovrà continuare a mostrare lo stesso carattere nel campionato nazionale per guadagnare punti nelle prossime partite.

Inzaghi è salvo… per ora

Una sconfitta di martedì avrebbe potuto determinare le sorti dell’era Inzaghi all’Inter, ma non è stato così. L’allenatore ora avrà più tempo per consolidare la sua sicurezza lavorativa nelle prossime settimane con lo stesso disperato bisogno di vincere le partite di Serie A. L’Inter non è ancora sicura di passare la fase a gironi di Champions League, ma considerando quanto siano state difficili le avversarie (Barcellona, ​​Bayern Monaco e Viktoria Plzen), ora sono posizionati abbastanza bene con sei punti dopo tre partite (il Bayern ne ha nove, il Barcellona ne ha tre).

Per la terza volta consecutiva, Andre Onana è stato il portiere titolare della competizione europea e il capitano Samir Handanovic è stato nuovamente in panchina. Nonostante tutte le critiche su Handanovic dopo le pessime prestazioni, Inzaghi in campionato lo ha sempre preferito ad Onana, ma ora è probabilmente il momento giusto per fare di Onana il portiere titolare in tutte le competizioni. Inzaghi è ora chiamato a prendere una decisione che potrebbe creare qualche tensione in spogliatoio. Ma questo è ciò che fanno i buoni manager per mettere insieme i risultati in tempi di turbolenza.