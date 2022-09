L’inquinamento provoca cambiamenti strutturali nel cervello fino all’età di otto anni

Essendo esposto a inquinanti atmosferici nel grembo e durante il primi otto anni e mezzo della vita altera la connettività strutturale del cervello del bambino, mese dopo mese. In particolare, i maggiori cambiamenti si verificano, maggiore è la contaminazione ricevuta nei primi cinque anni. Lo dimostra uno studio recentemente pubblicato sulla rivista ‘Inquinamento ambientale’ e guidato dall’Istituto di Barcellona per la Salute Globale (ISGlobal), un centro promosso dalla Fondazione La Caixa. Il novità principale della ricerca è proprio questo: l’impatto dell’inquinamento sulla struttura cerebrale del feto durante la gravidanza era già noto, ma lo studio ne individua l’effetto anche durante i primi anni della vita del ragazzo o della ragazza. Questo è il “vulnerabilità” dal cervello all’inquinamento nella prima infanzia.

Il connettività strutturale è l’esistenza di tratti di sostanza bianca che si connettono diverse regioni del cervello. costituisce un marcatore dello sviluppo cerebrale tipico. È stata collegata una microstruttura anormale della sostanza bianca disturbi psichiatrici come sintomi depressivi, ansia o disturbi dello spettro autistico. Ciò non significa che l’inquinamento causi disturbi psichiatrici, poiché lo studio ISGlobal non segue questi disturbi. “Noi non guardiamo direttamente ai disturbi psichiatrici. Sì, è stato visto che questi cambiamenti strutturali nel cervello possono causare problemi psichiatrici nelle persone, ma non sono una causa diretta. Questo è ancora molto oggetto di studio”, chiarisce il ricercatore Monica Guxens.

Oltre a questa associazione, lo studio ha anche trovato un collegamento tra esposizione specifica alle particelle PM2,5 e il volume di una struttura cerebrale nota come putamen, che è coinvolto nel funzione motoria dentro e il processi di apprendimento. Lo studio ha osservato che, maggiore è l’esposizione alle particelle PM2,5, soprattutto nel primi due anni di vita maggiore è il volume del putamen.

Secondo il primo autore dello studio, Anne Claire Binter, questo studio è “romanzo” perché “identifica il periodi di suscettibilità inquinamento atmosferico”. “Abbiamo utilizzato una scala temporale più fine per considerare l’esposizione, osservando il dati mensili, quando studi precedenti hanno studiato i trimestri di gravidanza o gli anni dell’infanzia. In questo modo, abbiamo studiato l’inquinamento atmosferico dal concepimento a 8,5 anni su base mensile”, afferma Binter.

3.500 minori olandesi

Lo studio è stato trascorso in a grande coorte, perché ha seguito 3.515 ragazzi e ragazze dai Paesi Bassi. Per scoprire a quale inquinamento atmosferico erano stati esposti, sono stati stimati i livelli giornalieri di biossido di azoto (NO2) e particolato (PM2.5) registrati dove hanno vissuto dal concepimento a 8,5 anni. Quando avevano tra i 9 ei 12 anni, furono presi imaging cerebrale utilizzando la risonanza magnetica e sono stati calcolati vari volumi cerebrali e connettività strutturale.

I livelli di NO2 e PM2,5 registrati nello studio hanno superato la corrente Raccomandazioni dell’OMS (rispettivamente 10 e 5 microgrammi per metro cubo), ma ha comunque soddisfatto il regolamenti dell’Unione Europea. “L’inquinamento è correlato a cambiamenti strutturali nel cervello e questi possono essere correlati ad alcuni disturbi psichiatrici. Ma non abbiamo visto che è correlato nel coorte dai Paesi Bassi”, Binter spiega a questo giornale. “Non è tanto un problema individuale. -vale a dire, non dovrebbe essere motivo di preoccupazione per i genitori- così come per i paesi, poiché può indicare che è necessario ridurre ancora di più i livelli di inquinamento. È più un problema di salute pubblica che individuale”, aggiunge il ricercatore.