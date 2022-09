L’inquinamento atmosferico può innescare aritmie negli adolescenti sani

L’inalazione di particelle (cioè minuscole particelle sospese nell’aria) che inquinano l’aria può innescarsi ritmo cardiaco irregolare (aritmie) in adolescenti sani, secondo una nuova ricerca pubblicata oggi sul ‘Journal of the American Heart Association’ e condotta da esperti dell’Università della Pennsylvania.

Sebbene siano relativamente rari, le aritmie possono causare morte cardiaca improvvisa negli adolescenti e nei giovani adulti sano. I nostri risultati suggeriscono che il particolato può contribuire al rischio di morte cardiaca improvvisa tra i giovani”.

Lo studio ha esaminato l’impatto della respirazione di particelle fini sulla frequenza cardiaca degli adolescenti. Le particelle fini (PM 2,5) possono essere facilmente inalate e possono entrare nel flusso sanguigno. Di solito sono correlate particelle di dimensioni inferiori a 2,5 micron combustione di combustibili, come particelle di scarichi di automobili o incendi boschivi. Una volta inalate, le sostanze inquinanti irritano i polmoni e i vasi sanguigni intorno al cuore.

Al lavoro Sono stati analizzati 322 bambini sani di età compresa tra 6 e 12 anni. I ricercatori hanno misurato simultaneamente l’esposizione alle particelle fini nell’aria che ogni adolescente ha respirato (usando un dispositivo chiamato nefelometro) nell’arco di 24 ore e la frequenza cardiaca di ogni adolescente attraverso un monitor Holter.

Il 79% dei partecipanti ha avuto almeno un ritmo cardiaco irregolare durante il periodo di studio di 24 ore e, di questi, il 40% ha avuto solo contrazioni atriali premature, Il 12% aveva solo contrazioni ventricolari premature e il 48% entrambe.

Allo stesso modo, per ogni aumento del livello di contaminazione è stato osservato un aumento del 5% del numero di contrazioni ventricolari premature entro due ore dall’esposizione. “È allarmante che siamo stati in grado di osservare un impatto così significativo dell’inquinamento atmosferico sulle aritmie cardiache quando la qualità dell’aria è rimasta entro gli standard sanitari dell’EPA. Può suggerire che gli adolescenti che vivono in aree altamente inquinate, come i centri cittadini, siano ancora più rischio”, hanno detto gli esperti.