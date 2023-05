Lino e oversize: questa camicia è l’ultima scommessa di Zara per l’estate.

La nuova collezione di Zara per l’estate ci sta sorprendendo piacevolmente, e uno dei capi di punta è questa camicia oversize in lino che, come propone il brand di Inditex, possiamo abbinare al nostro costume preferito per andare in spiaggia. Il lino è un tessuto meraviglioso per i mesi caldi, poiché è leggero, evapora il sudore, neutralizza i cattivi odori e protegge la pelle dai raggi UV del sole.

La nuova camicia di lino di Zara

Realizzata al 100% in lino, è una camicia super comoda ed elegante, con chiusura frontale con bottoni e fondo con aperture laterali. La camicia è uno dei capi che non possono mancare nel guardaroba di qualsiasi donna. Un capo basic che si abbina perfettamente in ogni occasione. Sinonimo di eleganza e buon gusto, è un classico senza tempo che non passa mai di moda.

Certo, ogni stagione cambiano le tendenze, e quest’estate il design oversize spopola tra le tendenze del momento. Di taglio maschile e ampio, favorisce tutti i tipi di corpo ed è caratterizzato dalla sua versatilità. Anche se è adatta per i 365 giorni dell’anno, questa è la migliore stagione per indossarla.

Nei giorni di mezza stagione della primavera non fa più così freddo da dover indossare un cardigan o una giacca blazer, ma è ancora troppo presto per sfoggiare top e magliette corte. La scelta sicura è questa camicia fluida della nuova collezione di Zara le cui maniche possiamo piegare man mano che la temperatura aumenta.

Offre un mondo di possibilità per abbinarla e sfruttarla al massimo. Dall’ outfit casual con jeans e sneakers o sandali, fino all’abito da ufficio composto da giacca e pantaloni. Va benissimo anche con gonne e pantaloncini, interamente infilata o con un lato dentro e l’altro fuori.

Se vogliamo dargli un tocco di originalità, possiamo annodare le punte interne all’altezza della vita e indossarla leggermente sbottonata con un top bianco. Con pantaloni a vita alta e espadrillas con zeppa di iuta, riusciremo a valorizzare la silhouette e farla sembrare molto più snella.

La camicia oversize in lino è disponibile sul sito di Zara a 29,95 in una vasta selezione di taglie, dalla XS alla XL. Ma sbrigati se vuoi aggiudicartela perché alcune taglie hanno già lista d’attesa.

