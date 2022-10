l’ingrediente della pizza che sta spazzando

non è no ingrediente nuovo o sorprendente: lo abbiamo visto milioni di volte nelle pizzerie, ma ora sta trionfando nei supermercati. Mercadona ne ho appena portato uno novità che molti consumatori stanno acquistando per fare il loro Pizza a casa.

Non è né più né meno del peperoni. Mercadona ha lanciato una borsa con fette di questa salsiccia. Nello specifico, vengono forniti con 75 g di prodotto e il suo prezzo è di 1,60 euro.

I peperoni non sono italiani

A titolo di curiosità, va notato che, in realtà, i ‘pepperoni’ in Italia non significa nulla. Se ordini una pizza con quel nome in questo paese, la metteranno sicuramente con i peperoni, poiché la parola “peperoni” con la “P” significa che: peperoni.

Infatti i ‘peperoni’ È stato inventato da immigrati italoamericani.che ha utilizzato la paprika nella preparazione di questo salame piccante, ispirato al salame italiano. In seguito il suo sapore conquistò i palati di molti e, oggi, è ingrediente comune per le pizze al di fuori del suo paese d’origine.