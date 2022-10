L’ingrediente da cucina che aiuta ad allargare le scarpe senza deformarle

La vita di tutti i giorni ci presenta piccole e grandi sfide. Sfide che spesso riusciamo a superare grazie ai consigli delle nostre nonne, come abbiamo scoperto di recente parlando di alcuni usi alternativi di questa straordinaria farina. Oggi parleremo di un problema molto comune: le scarpe troppo strette o troppo dure. E oltre ad un asciugacapelli e un congelatore, per allungare stivali, pantofole e calzature varie, 2 cibi che abbiamo sicuramente in cucina potrebbero essere davvero fenomenali. Vediamo quali sono e come usarle correttamente per non rovinare le scarpe.

Quando non usare asciugacapelli e congelatori per scarpe strette

Molti di noi usano un asciugacapelli per allentare le scarpe strette. È un trucco che funziona. Ma non sempre. Il calore dell’asciugatrice ha effetto solo se le scarpe sono di pelle o di camoscio. E in ogni caso bisogna stare molto attenti perché c’è il rischio che diventino noiosi. Per altri materiali ci sono prodotti molto più efficaci.

Lo stesso vale per il congelatore. Le nostre nonne ci hanno insegnato a riempire d’acqua un sacchetto, a metterlo nella scarpa e a metterlo in freezer per qualche ora. Possiamo provare questo rimedio per scarpe da ginnastica o di tela. Tuttavia, se lo utilizziamo per i tessuti più delicati, corriamo il rischio di rovinarli irrimediabilmente.

Usa una patata per allungare le scarpe

Meno “pericoloso” per le scarpe e più facile da implementare è il trucco della patata. Prendete una patata grande, privatela della pelle, asciugatela e mettetela all’interno della scarpa. Lascia riposare per 10-12 ore e poi rimuovilo. La scarpa deve prendere la misura desiderata. Se è ancora stretto, ripeti il ​​​​processo il giorno successivo.

Abbiamo appena comprato online gli stivali dei nostri sogni o delle sneakers vintage, purtroppo ci siamo accorti che sono troppo stretti?… Niente paura. Apriamo la dispensa ed estraiamo i chicchi di grano con cui prepariamo torte, crostate e biscotti.

Prendetene una manciata e mettetela in un bicchiere d’acqua. Subito dopo riempiamo la scarpetta con i chicchi e lasciamo agire il grano in una zona ombreggiata della casa. L’umidità allargherà i grani e, di conseguenza, la scarpa. Indossiamo le scarpe ancora bagnate per sformarle. Ora possiamo asciugarli in sicurezza. Funziona con tutti i tessuti tranne la pelle scamosciata.