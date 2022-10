L’infortunio di Paulo Dybala per la Roma potrebbe costringerlo a saltare la Coppa del Mondo FIFA 2022 con l’Argentina

COME Roma attaccante Paolo Dybala potrebbe saltare la Coppa del Mondo del Qatar 2022. La stella argentina ha segnato domenica il rigore decisivo contro leccese in una vittoria per 2-1 ma mentre calciava la palla apparentemente si infortunò e fu sostituito subito dopo. Dybala ha una lunga storia di infortuni, ma questo potrebbe compromettere la sua presenza ai Mondiali del 2022 che inizieranno il 20 novembre e termineranno il 18 dicembre. Come ha spiegato a DAZN l’allenatore dell’AS Roma Jose Mourinho nell’intervista post-partita , la lesione potrebbe essere grave. Ulteriori esami si svolgeranno tra lunedì e martedì per capire quanto sia grave il danno e per quanto tempo rimarrà fuori. “Per dirla in parole povere – è brutto. Sfortunatamente, è molto, molto brutto. Non sono un medico e non ho parlato con lui, ma per esperienza non lo vedremo prima della pausa”, ha detto Mourinho.

Impatto infortunio di Dybala sulla Roma

Paulo Dybala è passato all’AS Roma questa estate come free agent dopo il suo contratto con Juve è scaduto. Dal suo arrivo al club, Dybala ha segnato sette gol in undici partite, oltre a fornire due assist. Ha avuto un impatto molto positivo sul club, con i fan che lo adorano assolutamente. Tuttavia, il suo infortunio costringerà Jose Mourinho ad apportare alcune modifiche tattiche. Fino ad ora, Mourinho è riuscito a giocare con giocatori più offensivi come Lorenzo PellegriniDybala stesso, Nicolò Zaniolo e Tammy Abramo. Ora le cose dovranno cambiare, ed è probabile che capitan Lorenzo Pellegrini andrà avanti a giocare con Zaniolo alle spalle di Abraham, e Cristante giocherà probabilmente al fianco di Matic a centrocampo. Di sicuro ai giallorossi mancherà molto senza Dybala. La sua visione tattica e la sua importanza quest’anno sono centrali per il club e per Jose Mourinho, che deve fare i conti con troppi infortuni. Dopo Gini Wijanldum, Zeki Celik e Rick KarsdorpDybala è l’ultimo nome nella lista degli infortunati con Mourinho che ora sta finendo le opzioni in panchina.

Impatto dell’infortunio di Dybala sull’Argentina

Per la nazionale argentina la storia è un po’ diversa. A causa dei tanti infortuni che Dybala ha subito negli anni, non è stato di recente un giocatore centrale per l’allenatore Lionel Scaloni. Per l’Argentina, Dybala ha giocato solo 34 partite in più di sette anni e ha segnato tre gol. Negli ultimi dodici mesi ha iniziato una sola volta e ha giocato cinque partite, segnato un solo gol, contro l’Italia alla Finalissima 2022, e in genere è stato più un po’ giocatore. L’assenza di Dybala ai Mondiali sarebbe sicuramente una sconfitta per Scaloni, ma più perché riduce lo spessore della rosa che altro, visto che l’allenatore ha già dimostrato nei mesi scorsi di poter giocare senza l’attaccante della Roma.