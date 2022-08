L’inflazione spinge più acquirenti verso Walmart

Poiché le preoccupazioni per l’inflazione fanno sì che i consumatori americani scelgano prodotti più economici e quantità minori, discount Walmart sta riuscendo ad attirare clienti più abbienti.

Redditi più alti

I consumatori americani stanno prestando sempre più attenzione alle piccole cose, optando per imballaggi più piccoli e acquistando prodotti come tonno e fagioli in scatola invece della carne di manzo, ha detto alla CNBC il direttore finanziario John David Rainey. Stanno anche optando più spesso per il pagamento con carta di credito invece della normale carta di debito.

I consumatori sono scoraggiati dall’aumento dei prezzi di energia, cibo e alloggi, il che è una buona notizia per i discount come Walmart. Il rivenditore sta attirando nuovi clienti da gruppi a reddito più elevato, guadagnando così quote di mercato. Di conseguenza, la società presenta dati trimestrali che hanno sconfitto le previsioni.

Diminuzione dei profitti limitata

I negozi Walmart negli Stati Uniti hanno visto le loro vendite comparabili aumentare del 6,5% nel secondo trimestre. Il Sam’s Club è addirittura aumentato del 9,5% e non ha mai avuto più membri. L’e-commerce è cresciuto del 12%. Tuttavia, l’utile operativo è diminuito del 6,8 % a causa degli sconti sui prezzi, della minore domanda di prodotti ad alto margine (come elettronica e abbigliamento) e dei maggiori costi del lavoro.

Nel complesso, gli analisti affermano che i risultati trimestrali sono piuttosto rassicuranti, dopo lo scioccante avviso di profitto del mese scorso che ha avuto un impatto negativo sull’intero settore del commercio al dettaglio. Walmart ora prevede che gli utili per l’intero anno diminuiranno del 9-11%, leggermente meglio dell’11-13% precedentemente previsto.