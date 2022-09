L’inflazione pesa pesantemente sui margini del Gruppo Colruyt

Si aspetta un pessimista Jef Colruyt Gruppo Colruyti profitti di quest’anno saranno “significativamente più bassi” in questo esercizio. Una conseguenza dell’elevata inflazione, che il rivenditore non può trasferire completamente ai clienti.

Volumi in calo

Colruyt mantiene il suo ruolo di custode del portafoglio del cliente e continuerà costantemente la sua strategia di prezzi bassi per tutto un anno nell’anno finanziario in corso, ha dichiarato mercoledì sera il presidente e CEO Jef Colruyt durante l’assemblea degli azionisti. Ma in un mercato al dettaglio belga competitivo che affronta volumi in calo, il rivenditore non può trasferire completamente l’inflazione dei prezzi al cliente.

Nel frattempo aumentano i costi dell’energia, dei trasporti e dei dipendenti. In totale, l’impatto raggiunge i 200 milioni di euro. Di conseguenza, il risultato consolidato diminuirà significativamente rispetto all’esercizio precedente. Il controllo dei costi è una priorità più che mai.

Promessa a basso prezzo

Mentre alcuni rivenditori hanno scaffali vuoti a causa di conflitti con i produttori, Colruyt parla con tutti i suoi fornitori, dalle grandi aziende agli attori locali e agli agricoltori, spiega il direttore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari Jo Willemyns nel quotidiano economico De Tijd. “Questo ci consente di continuare a mantenere la nostra promessa di prezzi più bassi”.

È possibile che il Gruppo Colruyt venda parte della sua controllata per l’energia eolica Parkwind. In tale settore, l’azienda prevede sia economie di scala sia una concorrenza più forte nel tempo. Ciò richiede maggiori investimenti che comportano anche maggiori rischi finanziari. Una banca d’investimento elaborerà le opzioni.