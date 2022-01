L’infezione costringe Bill Clinton al ricovero in ospedale

L’ex presidente degli Stati Uniti bill clinton (1993-2001) questo ricoverato da martedì in un ospedale della California a causa di un’infezione, ha rivelato giovedì il suo portavoce. “Sta migliorando, di buon umore, ed è molto grato ai medici, agli infermieri e al personale che si stanno prendendo cura di lui in modo eccellente”, ha detto il portavoce Angel Ureña in una nota, che non ha fornito ulteriori dettagli, anche se ha notato che non si tratta di covid.

Da parte sua, il team medico che sta curando Clinton presso il Medical Center dell’Università della California a Irvine ha assicurato in un’altra dichiarazione rilasciata anche da Ureña che sperano di congedare presto l’ex presidente. “Il presidente Clinton è stato portato all’UC Irvine Medical Center e gli è stata diagnosticata un’infezione. È stato ricoverato in ospedale per un attento monitoraggio e gli sono stati somministrati antibiotici e liquidi per via endovenosa”, hanno affermato la dott.ssa Lisa Bardack e Alpesh Amin.

I medici hanno spiegato che “dopo due giorni di trattamento, il suo numero di globuli bianchi è in calo e sta rispondendo bene agli antibiotici”. “Speriamo che torni presto a casa”, hanno concluso Bardack e Amin.