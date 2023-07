L’indispensabile di Decathlon quest’estate: non ti prenderai più una birra calda.

Godersi una birra sulla spiaggia mentre si gode il bel tempo e il paesaggio è davvero fantastico, soprattutto se si è in buona compagnia o da soli se è quello che si desidera, per fortuna si può scegliere come godersi ogni giorno, in ogni momento. Oggi ti mostriamo il prodotto di Decathlon affinché non ti prenda più una birra calda in spiaggia che sta facendo un sacco di vendite e che vorrai portare a casa subito… affrettati che vola!.

Nell’ampio catalogo di Decathlon puoi trovare una grande varietà di accessori e prodotti in generale con cui sfruttare al massimo l’estate, sia che tu vada in spiaggia, in montagna, in piscina o in qualsiasi altro spazio all’aperto. La catena francese ha successo nel nostro paese grazie alla completezza del suo assortimento e ai buoni prezzi che offre su tutti i marchi con cui lavora.

Il frigo portatile di Decathlon che salverà la tua estate

Si tratta del Frigo termoelettrico portatile, un meraviglioso frigo che si rivelerà perfetto da portare in spiaggia, in piscina o in montagna in modo che le tue birre e ogni altra bevanda rimanga fresca, perché non c’è niente di peggio che bere una birra calda, soprattutto in estate con il caldo che fa. Attualmente è disponibile al prezzo di 92,99€, una somma che vale la pena pagare perché ne trarrai molto vantaggio.

Questo fantastico frigo portatile di Decathlon è un accessorio indispensabile per gli amanti della spiaggia e per i viaggiatori, in quanto è perfetto anche da portare in auto quando si parte in viaggio e permette di conservare le bevande fresche per tutto il tempo necessario. Ha una capacità di 24 litri (circa 30 lattine da 33 cl) ed è perfetto per conservare sia bevande che cibo freddo o caldo.

Realizzato in plastica di alta qualità, è un frigo leggero ma resistente e durevole, con un coperchio dotato di 3 portabicchieri e maniglia pieghevole per un trasporto comodo e semplice. Offre un raffreddamento fino a un massimo di 8-10ºC sotto la temperatura ambiente, oltre a un riscaldamento fino a 55+5ºC.

Per quanto riguarda le sue dimensioni esterne, misura 40 cm di lunghezza, 30 cm di larghezza e 43 cm di altezza, mentre interamente misura 31 cm di lunghezza, 20,8 cm di larghezza e 34 cm di altezza. Ha un voltaggio di 12V per l’uso in auto e 220-240V per l’uso domestico, oltre a un cavo di prolunga per la presa dell’auto di 2 metri e una potenza di 48 W.