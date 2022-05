L’indice Hang Seng di Hong Kong è salito di oltre il 3% guidando i guadagni dell’Asia

Martedì le azioni nella regione Asia-Pacifico sono aumentate Le azioni di Hong Kong hanno guidato i guadagni sulle azioni regionalisostenuto dall’ottimismo sull’allentamento di alcune restrizioni Covid a Hong Kong e Shanghai.

L’indice Hang Seng è in aumento del 3,27%, grazie ai guadagni dei titoli tecnologici cinesi. Tencent è salito del 5,26%, mentre Alibaba è balzato del 7,03% e Meituan del 6,24%. L’indice Hang Seng Tech è salito del 5,78%.

Il Le azioni della Cina continentale hanno chiuso in rialzocon lo Shanghai Composite in rialzo dello 0,65% e la Shenzhen Component in rialzo dell’1,23%.

In Giappone, il Nikkei 225 è salito dello 0,42% e l’indice Topix dello 0,19%.

Il Kospi della Corea del Sud ha guadagnato lo 0,92%mentre l’S&P/ASX 200 australiano è salito dello 0,27%.

L’indice MSCI più ampio delle azioni dell’Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è stato scambiato in rialzo del 2,16%.