L’India diventerà il paese più popolato del mondo entro la fine di aprile

L’India sta per diventare il paese più popolato del mondo

Tra pochi giorni, l’India supererà i 1.425.775.850 abitanti e diventerà il paese più popolato del mondo, superando la Cina.

La Cina presto non sarà più il paese più popolato al mondo. Secondo una stima delle Nazioni Unite, resa pubblica lunedì, l’India dovrebbe sottrarre il primato alla Cina entro la fine del mese di aprile. Entro pochi giorni, l’India dovrebbe infatti superare i 1.425.775.850 abitanti e sorpassare la Repubblica Popolare.

“La popolazione della Cina ha raggiunto il record di 1,426 miliardi di abitanti nel 2022 ed è iniziata a diminuire. Le previsioni indicano che la popolazione cinese potrebbe scendere sotto il miliardo prima della fine del secolo. Al contrario, la popolazione indiana dovrebbe continuare a crescere per diverse decadi”, afferma il comunicato dell’ONU.

La demografia indiana favorisce la crescita economica

Secondo i dati delle Nazioni Unite, “in Cina, le proiezioni indicano che la percentuale della popolazione tra i 25 e i 64 anni raggiungerà il suo massimo nei prossimi anni, chiudendo così la finestra di opportunità creata dall’evoluzione della distribuzione per età”, a differenza dell’India, dove “il numero di adulti in età lavorativa dovrebbe continuare ad aumentare, sia in termini assoluti che in proporzione alla popolazione totale, fino alla metà del secolo, permettendo così di accelerare la crescita economica nelle prossime decadi”.

Paradossalmente, il declino della popolazione cinese avviene mentre il governo ha allentato la politica di limitazione delle nascite negli ultimi anni. Dal 2021, le famiglie cinesi sono autorizzate ad avere tre figli, mentre solo una decina di anni fa era ancora in vigore la politica del figlio unico.

All’inizio dell’anno, la Cina aveva annunciato che, per la prima volta dal 1960, la sua popolazione era diminuita. Infatti, nel 2022, la Cina continentale ha registrato 9,56 milioni di nascite e 10,41 milioni di morti. L’aumento del costo della vita e l’accesso all’istruzione superiore per le donne possono spiegare questo calo della popolazione cinese.

La situazione demografica in India: dati incerti

Da parte sua, l’India non dispone di dati ufficiali sulla sua popolazione, poiché effettua un censimento della popolazione solo ogni dieci anni. L’ultimo previsto doveva svolgersi nel 2021, ma è stato rinviato a causa della pandemia di Covid-19. I dati più recenti risalgono quindi al 2011.

Il governo nazionalista indiano di Narendra Modi è accusato dai suoi avversari di voler ritardare l’organizzazione del censimento, per non pubblicare dati sensibili come quelli sulla disoccupazione, prima delle elezioni nazionali che si terranno il prossimo anno.

“Le Nazioni Unite raccomandano che un censimento nazionale sia effettuato almeno una volta ogni dieci anni. In Cina, l’ultimo censimento si è svolto nel novembre 2020. In India, il censimento previsto per il 2021 è stato ritardato a causa delle difficoltà legate alla pandemia di Covid-19 ed è ora programmato per il 2024. A causa dell’incertezza legata alla stima e alla proiezione delle popolazioni, la data precisa in cui l’India dovrebbe superare la Cina in termini di dimensioni della popolazione è approssimativa e soggetta a revisione”, osservano le Nazioni Unite.

Fonte: Stefano De Martino , giornalista e esperto di questioni internazionali

, giornalista e esperto di questioni internazionali Fonte: Laura Bianchi , demografa e ricercatrice presso l’Università La Sapienza di Roma

, demografa e ricercatrice presso l’Università La Sapienza di Roma Fonte: Mario Rossi, corrispondente estero per la testata giornalistica “Il Sole 24 Ore”

4.9/5 - (8 votes)